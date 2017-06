Gallinari verso la free agency: "Il mio obiettivo è restare a Denver, priorità a loro"

Danilo Gallinari, sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, si è espresso sull’imminente inizio della free agency NBA che quest’estate lo riguarderà particolarmente da vicino. Dopo un corso di tre giorni alla International Business Academy dell’Università Bocconi di Milano, il giocatore azzurro è pronto a tornare negli States per decidere quale sarà il suo futuro, prima di intraprendere l’avventura con la nazionale.

Obiettivo: restare a Denver

“Il mio obiettivo è rimanere a Denver – ha dichiarato – uno dei primi incontri lo avrò con loro. Hanno la priorità e sono la mia prima opzione”. Sul possibile massimo salariale: “Sì, mi sento un giocatore da massimo salariale ma al momento il mercato dice altro e non riceverò proposte di quel tipo. Per me conta di più il progetto che i soldi. Super team come Cleveland o Golden State non hanno né budget né spazio a livello di gioco per me. Ma ci sono tante ottime squadre in giro”.

L’obiettivo, conclusa la free agency, sarà l’Europeo con la canotta dell’Italia: “Sarà una bella avventura perché stavolta potremo lavorare con un calendario più regolare rispetto a quello del preolimpico dello scorso anno. All’Europeo gioco per vincere, altrimenti nemmeno giocherei. È l’ultima Italia di Ettore Messina, sarà una motivazione extra sia per lui che per noi”.