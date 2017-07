Ginobili-Spurs, la saga continua: a 40 anni pronto per la sua 16a stagione NBA

La parola "ritiro" non rientra nel vocabolario di Manui Ginobili: il campione di Bahía Blanca, alla soglia dei 40 anni, ha deciso di continuare a vestire la maglia dei San Antonio Spurs.

È uno degli insider di maggior rilievo del mondo-NBA, Adrian Wojnarowski, a lanciare la notizia, non ancora ufficializzata da squadra e giocatore. Lo scorso anno Ginobili aveva prolungato per una stagione a 14 milioni di dollari: se si concretizzasse questa voce, la prossima sarebbe la 16a "splendida" annata in maglia Spurs per l'ex giocatore della Virtus Bologna.

40 anni il prossimo 28 luglio, Ginobili ha chiuso il 2016-17 con una media punti di 7.5 in 18.7 minuti. Con San Antonio ha vinto 4 volte l'anello (2003, 2005, 2007 e 2014) ed è stato tre volte All Star, totalizzando 992 partite di regular season e 212 di playoff e appare nella Top 5 di franchigia in quattro voci statistiche: partite (992 appunto), punti (13.467), assist (3.838) e palle rubate (1.349).

C'è anche Gasol

Una buona notizia per gli Spurs che in questa finestra estiva hanno perso Jonathon Simmons e Dewayne Dedmon e hanno ingaggiato Rudy Gay, Joffrey Lauvergne e Brandon Paul. Anche Pau Gasol dovrebbe rivestire la maglia nero-argento: il 37enne spagnolo è pronto a mettere la propria esperienza al servizio di coach Popovich. San Antonio guarda al futuro contando sul passato.