Golden State è troppo forte per Utah: i Warriors sono in finale di Conference

La notte NBA aveva in programma solo il quarto episodio della serie tra i Golden State Warriors e gli Utah Jazz.

Non c’è storia alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City. Anche in gara 4, Golden State mostra tutta la sua superiorità, completa il 4-0 e vola in Finale di Conference per il terzo anno consecutivo. I Warriors mettono in chiaro le cose da subito: pronti, via ed in pochi minuti il tabellone dice 12-3, con 4 punti di Klay Thompson e due triple di Steph Curry. Il pubblico di casa è già ammutolito. Quin Snyder ferma subito la partita con un timeout ma serve a poco: il vantaggio degli ospiti cresce già oltre i venti punti. A fine primo quarto infatti, il punteggio è 39-17 per la squadra di Curry, autore di 11 punti, e Draymond Green, che ne realizza 7. I Jazz chiudono il primo quarto con 6/25 al tiro: troppo poco anche solo per pensare di poter competere contro questa squadra. I padroni di casa hanno un moto d’orgoglio ad inizio secondo quarto, quando cominciano con un parziale di 14-2, con 6 punti di Derrick Favors. Golden State però è in controllo. Solo nel finale di quarto, Utah riesce a portare il proprio svantaggio in singola cifra grazie agli 11 punti nella seconda frazione di Dante Exum. All’intervallo siamo 52-60. I Jazz riescono ad avvicinarsi fino al -5 con Rudy Gobert (61-66), senza però riuscire mai ad andare oltre. Nonostante infatti, un terzo quarto da 11 punti da parte di Shelvin Mack impedisca ai Warriors di scappare, la superiorità della miglior squadra della regular season è troppo netta per metterne in discussione la vittoria. Nel finale di terzo quarto infatti, Curry e Kevin Durant rimettono in chiaro le cose e Golden State chiude avanti 79-93.

Diventa quindi ancor più evidente come finirà la partita ed il quarto periodo serve solo ad arrotondare le cifre dei giocatori ospiti: il miglior realizzatore è Curry con 30 punti, seguito da Thompson con 21. Draymond Green chiude invece con una tripla doppia da 17 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, mentre sono 18 i punti di Durant. I Warriors portano in doppia cifra anche JaVale McGee, autore di 12 punti. Golden State nel quarto periodo torna di nuovo sul +20 prima di chiudere 95-121 partita e serie. È la terza Finale di Conference consecutiva per la squadra allenata da Steve Kerr (ancora assente per i problemi alla schiena). È soprattutto l’ottava partita vinta consecutivamente in questa postseason: per la prima volta nella sua storia infatti, la squadra della baia supera le prime due serie senza perdere nemmeno una partita. Nell’atto finale della Western Conference ora i Warriors attendono la vincente della serie tra Houston Rockets e San Antonio Spurs. L’orgoglio invece non è bastato a Utah. Pur autori di una buona serie, i Jazz non hanno potuto nulla contro lo strapotere avversario ed addirittura in gara 4 non sono mai riusciti a condurre nel punteggio. Gordon Hayward è stato per l’ennesima volta il migliore dei suoi con 25 punti. Shelvin Mack ha chiuso con 18 punti mentre Dante Exum con 15. Rudy Gobert invece, realizza una doppia doppia con 12 punti e 13 rimbalzi.