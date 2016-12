Golden State, Green critico: "Siamo lontani da dove dovevamo essere"

Il big-match di Natale proporrà il remake delle Finals dello scorso anno, con i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers a sfidare i Golden State Warriors. Nonostante un record di 27-4 (era 27-1 nella scorsa stagione), Draymond Green ha espresso preoccupazione per l'assemblamento del nuovo gruppo. "Siamo molto lontani da dove vogliamo essere. Non voglio sembrare pretenzioso, ma abbiamo esperienza, titoli, finali. So bene di cosa sto parlando. Lo so perché conosco la squadra. Sappiamo dove vogliamo arrivare, siamo ancora lontani dal prendere la forma".