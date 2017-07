Gordon Hayward lascia Utah: giocherà nei Celtics, Miami taglia Chris Bosh

Finora abbiamo assistito a un mercato NBA in cui tante stelle della Eastern Conference hanno cambiato costa nella notte però un gioiello della costa ovest ha scelto di volare ad Est per rinforzare i Boston Celtics e provare a rompere l’egemonia di King James e dei Cleveland Cavs. Gordon Hayward, il free agent più ambito dell’estate, è la nuova stella della franchigia biancoverde: l’ex stella della Butler University lascia dopo 7 stagioni gli Utah Jazz e si trasferisce a Boston firmando un qudriennale da 127 milioni di dollari. Ai Celtics Hayward riabbraccerà coach Stevens (suo allenatore all’università) e soprattuto trova un gruppo giovane, profondo ed affamato e due All Star come Isaiah Thomas e Al Horford.

" Ci sono stati tanti fattori che mi hanno convinto a scegliere Boston – ha scritto Hayward in una lunga lettera pubblicata sul sito Playerstribune.com - a cultura vincente della città, la storia speciale dei Celtics come franchigia, l’incredibile potenziale di questa versione della squadra, dalla proprietà alla dirigenza, da un roster di talento che comincia con Isaiah e Al. Ma soprattutto c’è Coach Stevens: non solo per la relazione che abbiamo costruito fuori dal campo, ma anche per quella che abbiamo iniziato a costruire in campo molti anni fa nell'Indiana. "

Dopo aver visto sfumare gli assalti a Jimmy Butler, Blake Griffin e Paul George, Danny Ainge porta a casa il nome che cercava mentre Utah si lecca le ferite e dopo aver detto addio a George Hill (che ha firmato coi Sacramento Kings un triennale da 57 milioni di $) si prepara a costruire da zero ripartendo dall’asse Rubio-Gobert.

Le altre notizie: Patterson a OKC, Miami rilascia Bosh

Mentre i Clippers sondano il terreno per Derrick Rose, gli Oklahoma City Thunder dopo aver visto partire Taj Gibson rinforzano il reparto lunghi mettendo sottocontratto l’ex Raptors Patrick Patterson (triennale da 15 milioni di $). Bel colpo di Sacramento che aggiunge esperienza e fisicità sotto canestro firmando l’ex Grizzlies Zach Randolph (24 milioni per due anni) mentre Golden State allunga la rotazione inserendo il tiratore israeliano Omar Casspi (contratto annuale). I Brooklyn Nets hanno proposto il massimo contratto ad Otto Porter (quadriennale da 106 milioni $), i Washington Wizards hanno 15 giorni di tempo per scegliere se pareggiare la proposta dei Nets o veder partire la loro ala forte titolare. I Miami Heat infine hanno rilasciato Chris Bosh, ultimo superstite dei Big Three che vinsero due titoli con la franchigia della Florida, liberando 34 milioni di dollari nel salary cap. Costretto a dire addio alla pallacanestro per il noto problema ai coaguli di sangue, Pat Riley, ha già annunciato che la sua maglia numero 1, sarà ritirata:

" Chris ha cambiato la sua vita e la nostra quando è approdato a Miami, ha cambiato le nostre vite in meglio, come mai ci saremmo aspettati quando l’abbiamo accolto qui. "