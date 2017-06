I Golden State Warriors decidono di saltare la tradizionale visita alla Casa Bianca

Decisione interna e a sorpresa dei Golden State Warriors che all'indomani della vittoria del titolo NBA hanno deciso di boicottare la tradizionale visita alla Casa Bianca, dal presidente Donald Trump.

Per tradizione, la squadra vincitrice è sempre invitata alla Casa Bianca per una cerimonia celebrativa. Una scelta in questi termini già era stata presa da qualche componente dei New England Patriots, vincitori del SuperBowl. Nei mesi scorsi David West, giocatore dei Warriors, era stato molto critico nei confronti del presidente.