I Lakers vincono la Summer League, a Lonzo Ball il premio di MVP

Nonostante Lonzo Ball sia rimasto seduto per il problema muscolare al polpaccio rimediato il giorno precedente contro Dallas, i Los Angeles Lakers si aggiudicano la finale della Summer League battendo i Portland Trail Blazers 110-98 e vedono la loro seconda scelta del draft ricevere gli onori di MVP della kermesse di Las Vegas. Nelle 6 partite disputate al Thomas & Mack Center (sulle 8 complessivamente giocate dai Lakers), Ball ha messo a referto 16.3 punti, 9.3 assist, 7.7 rimbalzi, 2.5 palle recuperate e 1.0 stoppata di media a partita, con un exploit da 36 nel match contro i Philadelphia 76ers e due triple doppie, unico nella storia della Summer League a riuscirci, così come unico ad aver concluso più di una partita in doppia cifra di assist serviti.

La partita contro Portland vede i Lakers scappare via nella ripresa, trascinati da Kyle Kuzma, autore di 30 punti (11/16 dal campo e 6/10 dall'arco) con 10 rimbalzi: il prodotto di Utah, scelto con la numero 27 da Brooklyn ma poi sbarcato a LA nello scambio tra D'Angelo Russell e Brook Lopez, ha presto sviluppato un'intesa speciale con Ball, ed è risultato essere una presa molto interessante per i gialloviola, impegnati ad accelerare il processo di ricostruzione per tornare nell'elite della Western Conference dopo quattro stagioni nei bassifondi della classifica.

A far compagnia a Lonzo Ball nel miglior quintetto del torneo, ci sono Dennis Smith Jr. (playmaker dei Dallas Mavericks, 9a scelta, e altro giocatore che ha fatto girare parecchie teste a Las Vegas), Josh Jackson (ala dei Phoenix Suns, 4a scelta), John Collins (ala degli Altanta Hawks, 19a scelta) e Caleb Swanigan (ala dei Portland Trail Blazers, 26a scelta). Nel secondo quintetto trovano invece posto Kyle Kuzma, Cheick Diallo (ala dei New Orleans Pelicans, sophomore), Wayne Selden Jr. (guardia dei Memphis Grizzlies, sophomore), Bryn Forbes (playmaker dei San Antonio Spurs, sophomore) e Jayson Tatum (ala dei Boston Celtics, 3a scelta).