I New York Knicks si separano da Phil Jackson: "Speravo di portare un titolo non ci sono riuscito"

Phil Jackson non è più il presidente dei New York Knicks. Lo hanno annunciato le due parti, spiegando che si è trattato di una seperazione consensuale. Jackson, che ha vinto un record di 11 titoli NBA da allenatore, in più di tre anni non è riuscito a riportare la franchigia della Grande Mela ai vertici della Lega. "Dopo una attenta riflessione e considerazione, abbiamo concordato che i Knicks andranno in una direzione diversa", ha detto il presidente esecutivo dei Knicks Jim Dolan.

New York non disputa i playoff dal 2013, e nell'ultima stagione ha chiuso con un record di 31-51, a 10 vittorie dall'accesso alla postseason. Jackson, che ha vinto due titoli NBA come giocatore con i Knicks nei primi anni 1970, da allenatore ha vinto sei campionati con i Chicago Bulls e cinque con i Los Angeles Lakers. Dolan ha detto che il General Manager Steve Mills si occuperà della gestione della squadra almeno nel breve termine.