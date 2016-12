I risultati della notte: 15esima tripla doppia per Westbrook e i Thunder volano. Memphis ko a Boston

Quattro i match disputati nella notte italiana validi per la regular season di NBA. Non smette di far brillare gli occhi degli appassionati Russell Westbrook, vero e proprio trascinatore dei suoi Oklahoma City Thunder nella vittoria per 106-94 contro i Miami Heat. 29 punti, 17 rimbalzi e 11 assist il tabellino personale del nativo di Long Beach per la sua 15esima tripla doppia stagionale. Buona, dall’altra parte, anche la prova sotto canestro di Josh Richardson, a segno con 22 punti. Può sorridere anche Boston, vittoriosa con 10 punti di margine (113-103) sui Memphis Grizzlies a cui non è bastato un Marc Gasol da 26 punti e 9 assist. Sul versante Celtics, invece, si sono rivelate incisive le performance dei vari Avery Bradley (23; 7; 4) e Isaiah Thomas (21; 1; 7).

Fanno festa anche i Rockets, grazie al successo per 123-107 maturato stanotte contro Dallas: dopo un avvio di resistenza da parte dei Mavs, nel secondo quarto Houston ha inziato a ingranare le marce concludendo la frazione di gioco col parziale di 35-16. Grande partita giocata da James Harden, autore di ben 34 punti e 11 assist, conditi da 5 rimbalzi. Niente da fare invece per i Lakers che incappano nella sconfitta per 102-100 per mano degli Utah Jazz, abili a resistere sul finale dal tentativo di rimonta della squadra di Los Angeles. Importanti, in questo senso, i 31 punti messi a referto da Gordon Hayward, protagonista anche di 9 rimbalzi e 3 assist; doppia doppia per Rudy Gobert (12; 11; 1). Vana ai fini del risultato finale la prestazone offerta sul parquet da Julius Randle, autore di 25 punti, 12 rimbalzi e 3 assist.

RISULTATI

Miami Heat-Oklahoma City Thunder 94-106

Boston Celtics-Memphis Grizzlies 113-103

Dallas Mavericks-Houston Rockets 107-123

Los Angeles Lakers-Utah Jazz 100-102

