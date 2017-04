I risultati della notte: 3-0 Warriors, Memphis e Toronto impattano, Atlanta accorcia

Quattro le partite della notte dei playoff NBA. Fanno un passo decisivo verso le semifinali di conference i Golden State Warriors, che si impongono sul campo dei Portland Trail Blazers per 119-113, portandosi sul 3-0 nella serie. Ancora senza Kevin Durant, ci pensano gli “Splash Brothers” a trascinare i numeri uno ad ovest, guidando la rimonta dopo aver chiuso sotto di tredici punti all’intervallo. Steph Curry chiude con 34 punti, mentre Klay Thompson ne mette a referto 24. Ai Blazers non basta la solita super prestazione di CJ McCollum (32 punti e 6 rimbalzi) e di Damian Lillard (31 punti e 7 rimbalzi).

Tutto da rifare per i San Antonio Spurs, che perdono anche gara-4 in casa di Memphis e vedono i Grizzlies pareggiare la serie. Un match che si decide all’ultimo secondo del primo tempo supplementare, con il canestro di Marc Gasol che fissa il 110-108 finale. Lo spagnolo (16 punti e 12 rimbalzi) è l’eroe della serata per i padroni di casa, ma un grandissimo contributo lo ha dato anche Mike Conley, che si avvicina addirittura alla tripla doppia chiudendo con 35 punti, 9 rimbalzi ed 8 assist. I 43 punti di Kawhi Leonard non servono a San Antonio, che dopo il comodo 2-0 casalingo sembrava molto vicina alla qualificazione alle semifinali.

Ci si sposta ad est e anche qui c’è una serie sul 2-2 ed è quella tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. I canadesi, ormai con le spalle al muro, riescono ad imporsi in trasferta 87-76 grazie soprattutto ad un DeMar DeRozan da 33 punti e 9 rimbalzi. Dopo una perfetta parità nei primi due quarti, Toronto ha fatto la differenza nei secondi venti minuti, riuscendo a ribaltare nuovamente il fattore campo. I Bucks faticano e hanno un buon contributo da Tony Snell (19 punti), mentre Giannis Antetokounmpo chiude con 14 punti e 9 rimbalzi.

Netta vittoria, invece, degli Atlanta Hawks in gara-3 contro gli Washington Wizards, accorciando così sul 2-1. Tutto molto facile per i padroni di casa, che dominano 116-98. Una partita che era stata già indirizzata dopo il primo quarto, chiuso avanti da Atlanta di addirittura 18 punti (38-20). Mattatore della serata sicuramente Paul Milsap, che chiude con una doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi. Ottima partita anche per il compagno di squadra Dennis Schroder, che sfiora la doppia doppia con 27 punti e 9 assist. In casa Washington da segnalare i 29 punti di John Wall

I risultati della notte

Milwuakee Bucks – Toronto Raptors 76-87 (serie 2-2)

Atlanta Hawks – Washington Wizards 116-98 (serie 1-2)

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 110-108 (serie 2-2)

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 113-119