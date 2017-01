I risultati della notte: altra tripla doppia di Harden, Cavs e Golden State avanti tutta

Nove partite valide per la giornata di Nba di domenica 8 gennaio che si sono disputate nella notte italiana. Al Golden 1 Center di Sacramento, Golden State si impone 117-106 guidata dalla sapiente regia di Stephen Curry (30 punti, 4 rimbalzi e 6 assist) reagendo subito alla sconfitta contro Memphis. Un Curry che ha avuto in Kevin Durant (28 punti, 7 rimbazi e 6 assist) una spalla realizzativa ideale per il conseguimento della vittoria al cospetto dei Kings con il solito DeMarcus Cousins (17 punti, 10 assist e 5 rimbalzi) a predicare nel deserto. Si materializza dunque la 32esima vittoria stagionale per i Warriors.

Rispondono presente anche ai Cavs, vittoriosi contro i Phoenix Suns 120-116. Una partita non semplice per i campioni in carica ma grazie al tris d’assi LeBron James (28 punti, 8 rimbalzi e 4 assist), Kevin Love (doppia doppia) e Kyrie Irving (27 punti, 2 rimbalzi e 7 assist) sono riusciti ad imporsi rendendo vana l’ottima prova degli uomini di Earl Watson.

Continuano a sognare gli Houston Rockets, a segno anche sul difficile campo dei Toronto Raptors con l’ormai consueto James Harden su livelli spaziali. Il “barba” ha conquistato ancora una volta la scena con l’ennesima tripla doppia della stagione mettendo a referto 40 punti, 10 rimbalzi ed 11 assist. Una prestazione pazzesca assistita da Montrezl Harrell (28 punti e 5 rimbalzi). Niente da fare dunque per i Raptors (DerMar DeRozan 36 punti degno di menzione) che comunque rimangono la seconda forza della Eastern Conference alla spalle dei Cavaliers mentre Houston, cogliendo la 30esima vittoria stagionale, si avvicina alla seconda piazza dei San Antonio Spurs nella Western Conference.

Vittoria importante dei Grizzlies al FedEx Forum dove Mike Conley (19 punti e 9 assist) e Zac Randolph (13 punti ed 11 rimbalzi) sono stati protagonisti del successo della squadra di casa contro i Jazz. Una vittoria che consente a Memphis di occupare la quinta piazza della graduatoria dell’Ovest. Timbrano il cartellino anche i Los Angeles Clippers impostisi 98-86 contro i Miami Heat. Semplicemente straordinaria la partita di Chris Paul (18 assist) autentico faro dell’attacco di L.A.

Infine nelle altre partite in programma, vittorie dei Lakers contro i Magic 111-95, Detroit contro Portland (125-124), 76ers contro i Nets (105-95) e dei Wizards opposti ai Bucks 107-101.

Ecco il riepilogo dei risultati:

Philadelphia 76ers–Brooklyn Nets 105-95

Washington Wizards–Milwaukee Bucks 107-101

Miami Heat–Los Angeles Clippers 86-98

Houston Rockets–Toronto Raptors 129-122

Utah Jazz–Memphis Grizzlies 79-88

Cleveland Cavaliers–Phoenix Suns 120-116

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers 125-124

Golden State Warriors–Sacramento Kings 117-106

Orlando Magic-Los Angeles Lakers 95-111