I risultati della notte: Boston e OKC accorciano le distanze, i Clippers si portano sul 2-1

Sono tre le partite della notte nei playoff NBA. In gara-3 i Boston Celtics e gli Oklahoma City Thunder trovano il loro primo successo nella serie ed accorciano le distanze, mentre i Los Angeles Clippers si portano avanti per 2-1, ribaltando nuovamente il fattore campo.

Nella partita che poteva decidere l’intera stagione di Boston, i campioni della Eastern Conference si ritrovano ed offrono una grande prestazione di squadra, vincendo 104-87 sul campo dei Chicago Bulls, che restano comunque avanti nella serie per 2-1. Una sfida indirizzata in favore dei Celtics già dal primo quarto, chiuso avanti per 33-15. Boston riesce a far male dalla linea dei tre punti, con 17 triple a bersaglio e porta anche cinque giocatori in doppia cifra, con Isaiah Thomas il migliore ed autore di 18 punti. In casa Chicago non bastano i 18 punti di Dwyane Wade e i Bulls pagano anche l’assenza di Rondo, dopo l’infortunio alla mano di gara-2. Ora tutto riaperto, con Boston che sicuramente tornerà un’altra volta a giocare al Garden.

I fari della notte NBA erano puntati anche su Oklahoma e soprattutto su Russell Westbrook, accusato da molti di essere “la causa” delle due sconfitte dei Thunder in casa dei Rockets, nonostante le sue fantastiche prestazioni. OKC si è stretta prima della partita intorno al suo leader, che ha trascinato i suoi al successo per 115-113 contro Houston. Ennesima tripla doppia per Westbrook, che mette a referto 32 punti, 13 rimbalzi ed 11 assist, mentre il grande rivale James Harden chiude con 44 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, ma anche con gli errori nelle ultime due triple della partita, che avrebbero potuto dare il successo ai Rockets.

Ribaltano nuovamente il fattore campo i Los Angeles Clippers, che vanno a vincere in casa degli Utah Jazz per 111-106, rimontando anche tredici punti di svantaggio e portandosi sul 2-1 nella serie. I Jazz continuano a pagare l’assenza sotto canestro di Rudy Gobert, ma hanno una serata magica da parte di Gordon Hayward, che chiude la sua partita con 40 punti ed 8 rimbalzi. Una prestazione, però, che non basta, perchè a trascinare i Clippers ci pensa un fantastico Chris Paul, che sigla una doppia doppia da 34 punti e 10 assist, ai quali possono aggiungersi anche 7 rimbalzi. Da segnalare l’infortunio di Blake Griffin prima dell’intervallo, ma non sembra una cosa grave e dunque dovrebbe essere presente in gara-4

Il riepilogo dei risultati

