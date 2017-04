I risultati della notte: Boston e Washington in semifinale, i Clippers vincono a vanno a gara 7

I Boston Celtics entrano nella storia dei playoff NBA, diventando la quarta squadra a vincere una serie dopo aver perso le prime due partite. Una straordinaria rimonta quella dei ragazzi di coach Stevens, che si completa in gara-6 in casa dei Chicago Bulls, sconfitti con il punteggio di 105-83.

Una partita che Boston ha controllato dall’inizio alla fine, chiudendo avanti i primi due quarti di tredici punti. Il break decisivo è arrivato dopo l’intervallo, con il 34-18 del terzo quarto che ha demolito le speranze di rimonta di Chicago e spalancato le porte della semifinale ai Celtics. Ottima partita di Avery Bradley, top scorer dei suoi con 23 punti, e anche di Gerald Green (16 punti); mentre in casa Bulls sono solo due i giocatori a chiudere in doppia cifra e non bastano i 23 punti di Jimmy Butler. Chicago ha pagato a carissimo prezzo l’infortunio alla mano di Rajon Rondo, che non è riuscito a recuperare nemmeno per la sfida di questa notte.

In semifinale ora i Boston Celtics affronteranno gli Washington Wizards, che hanno vinto la loro serie contro gli Atlanta Hawks per 4-2. Decisivo il successo in gara-6 in trasferta per 115-99. E’ sicuramente la serata di John Wall, autore di una straordinaria prestazione da 42 punti ed 8 assist, ma oltre a lui è decisivo anche un Bradley Beal da 31 punti. Per i padroni di casa da segnalare la doppia doppia da 31 punti e 10 rimbalzi di Paul Milsap e quella di Dennis Schroder da 26 punti e 10 assist. Un match che ha visto subito partire forte gli ospiti, avanti di sette punti già alla prima sirena. Washington ha poi allungato nel secondo quarto, fino al +19 con cui le due squadre sono andate negli spogliatoi. Atlanta, al rientro in campo, ha provato a cambiare marcia ed è riuscita anche a rientrare in partita, ma nell’ultimo quarto ancora una volta Wall e Beal hanno fatto la differenza, regalando la qualificazione a Washington.

Ci sarà una gara-7 in questo primo turno dei playoff NBA ed è quella tra i Los Angeles Clippers e gli Utah Jazz. La squadra di Doc Rivers riesce a ribaltare ancora una volta il fattore campo e si impone per 98-93, regalandosi un’ultima ed emozionante sfida allo Staples Center. Chris Paul con i suoi 29 punti trascina i compagni, ma sono importanti anche la doppia doppia (13 punti e 18 rimbalzi) di DeAndre Jordan e i 13 punti segnati da Austin Rivers e Luc Mbah a Moute. A Utah non bastano i 31 punti di Gordon Hayward e i 22 di George Hill. Un match equilibrato e che si è deciso tra il finale di terzo e l’inizio dell’ultimo quarto, con i Clippers che hanno allungato in maniera decisiva. Il +14 a tre minuti dalla fine sembrava dare una certa sicurezza a Paul e compagni, che invece si sono trovati a subire la rimonta di Utah, arrivata fino al -3 a 43 secondi dalla fine. I liberi di Pierce hanno, però, chiuso la contesa.

I risultati

Atlanta Hawks – Washington Wizards 99-115 (serie 2-4)

Chicago Bulls – Boston Celtics 83-105 (serie 2-4)

Utah Jazz – Los Angeles Clippers 93-98 (serie 3-3)