I risultati della notte: Cavaliers sconfitti all’OT da San Antonio, vincono Gallinari e Belinelli

Undici le partite valide per la giornata di Nba di sabato 21 gennaio che si sono disputate nella notte italiana. Alla Quicken Loans Arena i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers sono stati sconfitti all’Overtime dai San Antonio Spurs 118-115. Una partita molto tirata decisa da uno straordinario Kawhi Leonard da 41 punti (6 rimbalzi e 5 assist) che ha trascinato la squadra di Gregg Popovich al successo su un campo decisamente difficile. Non sono bastate ai padroni di casa le solite solide prestazioni di LeBron James e Kyrie Irving da 29 punti per evitare questa sconfitta, 12° ko stagionale. Con questo risultato, la compagine allenata da Tyronn Lue conserva sempre la leadership della Easter Conference anche se la compattezza difensiva è ancora da trovare.

Vincono gli Houston Rockets al FedEx Forum di Memphis 119-95 contro i Grizzlies. Grandi prestazioni per Sam Dekker, autore di 30 punti, del “barba” James Harden (29 punti, 6 assist e 10 rimbalzi), ennesima doppia doppia per lui, e di Eric Gordon (21 punti, 3 rimbalzi e 5 assist). Non è bastato uno strepitoso Marc Gasol (32 punti), alla compagine del Tennessee, ad evitare una sconfitta netta e senza storie. Grazie a questo apporto offensivo il team texano si conferma in terza piazza nella Western Conference dietro a Golden State e San Antonio, come detto, vittoriosa nelle difficile trasferta di Cleveland. Secondo successo consecutivo per Atlanta alla Philips Arena contro Philadelphia. Gli Hawks si sono imposti 110-93 facendo la differenza nel secondo quarto (37-29), scavando un solco fino al termine. Prova di grande compattezza per la squadra di Mike Budenholzer guidata da Dwight Howard, dominante sotto i tabelloni con 15 rimbalzi, Paul Millsap da 22 punti ed ispirata da un ottimo Dennis Schroder (9 assist). Con questo riscontro la franchigia della Georgia si conferma in quarta piazza ad Est.

Rimanendo sempre sulla costa atlantica sconfitta inattesa di Boston al TD Garden 127-123 contro Portland. Non è stato sufficiente ai Celtics un infinito Isaiah Thomas da 41 punti, 3 rimbalzi e 6 assist per aver la meglio sui Blazers, protagonisti di un terzo quarto spaziale (32-21) ed un CJ McCollum fantascientifico (35 punti, 2 rimbalzi e 3 assist). Secondo ko consecutivo per i ragazzi di Brad Stevens che, comunque, conservano la terza posizione nella graduatoria di Conference, seppur minacciati dagli Hawks sempre più vicini. In ottica qualificazione ai playoff importante successo per Chicago allo United Center. I Bulls sono infatti riusciti a superare i Sacramento Kings (102-99) dell’uomo franchigia DeMarcus Cousins (doppia doppia da 42 punti, 14 rimbalzi e 3 assist) grazie ad un Dwayane Wade assai ispirato (30 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) e coadiuvato da Jimmy Butler (23 punti, 5 rimbalzi e 7 assist). Con questo risultato la formazione dell’Illinois conquista l’ottava piazza nella Eastern Conference, l’ultima per accedere alla fase ad eliminazione diretta mentre i Kings, ad Ovest, perdono posizioni. Da questo punto di vista, importantissima la vittoria dei Denver Nuggets di Danilo Gallinari (18 punti, 4 rimbalzi e 2 assist) 123-98 al Pepsi Center contro i Los Angeles Clippers. Prova di grande solidità offensiva per gli uomini di Michael Malone con 6 giocatori in doppia cifra ed un Nikola Jokic (19 punti, 10 rimbalzi e 3 assist) di alta qualità. Formazione del Colorado che, come Chicago, sale in ottava piazza ad Ovest e lotterà fino alla fine per rientrare nel roster delle squadre più forti della Lega.

In ottica italiana, vince anche Marco Belinelli con i suoi Charlotte Hornets 112-105 contro i Brooklyn Nets allo Spectrum Center. Per il giocatore di San Giovanni in Persiceto 22 minuti in campo e 14 punti, 1 rimbalzo e 5 assist importanti per garantire alla squadra allenata da Steve Clifford una posizione nella top8 della Eastern Conference. Per quanto concerne gli altri riscontri di questo sabato stelle e strisce, vittorie di Detroit contro Washington 113-112, Phoenix contro New York 107-105, nonostante un Carmelo Anthony da 31 punti, Miami contro i Bucks 109-97 (Dion Waiters 33 punti, tra le fila degli Heat, e doppia doppia di Giannis Antetokounmpo per Milwaukee) e Utah 109-100 contro Indiana.

Tutti i risultati della notte

Portland Trail blazers – Boston Celtics 127-123

Washington Wizards – Detroit Pistons 112-113

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets 105-112

Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks 93-110

Phoenix Suns – Ney York Knicks 107-105

Milwaukee Bucks – Miami Heat 97-109

Houston Rockets – Memphis Grizzlies 119-95

San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers 118-115

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets 98-123

Indiana Pacers – Utah Jazz 100-109

Sacramento Kings – Chicago Bulls 99-102

