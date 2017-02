I risultati della notte: Celtics fermati dai Bulls, Wizards avanti tutta

In un clima da All Star Weekend sono solo due gli incontri disputati nella notte Nba: andiamo a vedere i risultati di giovedì 16 febbraio 2017 validi per la regular season 2016/2017.

Allo United Center di Chicago, in uno dei confronti più tradizionali della Lega, quello tra i Bulls ed i Celtics, trionfo dei padroni di casa 104-103 in un match tiratissimo giocato punto a punto che ha visto il successo sul filo di lana della squadra dell’Illinois. Non è bastato a Boston il solito apporto del fenomenale Isaiah Thomas (29 punti, 3 rimbalzi e 7 assist), record di franchigia (più di 20 punti in 41 partite consecutive), per evitare la sconfitta contro Chicago. Tra le fila della compagine allenata da Fred Hoiberg, è stato Jimmy Butler a mettersi in evidenza con 29 punti ed un “discreto” numero di assist (7). Da sottolineare anche la bella prestazione di Bobby Portis (19 punti ed 8 rimbalzi, season high) in un prova d’insieme estremamente positiva con ben 6 giocatori in doppia cifra. 20° ko stagionale di Boston sempre in seconda piazza nella Eastern Conference alla spalle dei Cleveland Cavaliers mentre i Bulls si confermano in corsa per i playoff incamerando la 28esima vittoria dell’anno.

Continuano ad impressionare i Wizards che al Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis si sono imposti 111-98 sui Pacers ottenendo il quarto successo consecutivo e avvicinandosi ai Celtics nella graduatoria ad Est. Il trio delle meraviglie John Wall, doppia doppia da 20 punti e 12 assist, Otto Porter Jr. (25-8-2) e Markieff Morris (21-7-2) ha garantito al roster di Scott Brooks di portarsi a casa anche questa partita facendo la differenza nei primi tre quarti e poi gestendo sapientemente nell’ultimo. Guardando in casa Indiana, degni di menzione Paul George (17-7-3) e Myles Turner (17 punti, 9 rimbalzi e 1 assist).

