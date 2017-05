I risultati della notte: Cleveland in finale di Conference, Washington e Houston vanno sul 2-2

Nella notte si sono disputate ben tre partite valide per il secondo turno di Playoff Nba 2017. Sta prendendo sempre più forma il tabellone in vista delle finali di Conference, nonostante una lotta molto aperta per entrare tra le migliori 4 squadre della stagione. Andiamo a vedere quanto successo tra la serata di ieri e la notte.

Nella prima partita della serata i Cleveland Cavaliers si sono assicurati il passaggio del turno con un netto 4-0 nei confronti dei Toronto Raptors. LeBron James e Kyrie Irving hanno totalizzato 62 punti in due, fondamentali per firmare il 109-102 di fine match. Il Prescelto ha concluso la partita con 35 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, controllando per lunghi tratti la sfida sia in attacco che in difesa mentre Irving ha messo a referto 27 punti con 5 rimbalzi e 9 assist. Dall’altra parte i Raptors non sono riusciti a rispondere, costretti ad inseguire per lunghe fasi del match senza mai produrre l’allungo necessario per impattare i Cavs. La formazione canadese ha iniziato meglio la partita e addirittura nel primo quarto ha toccato un vantaggio di 10 punti. Successivamente, però, la maggiore profondità di Cleveland e la serata ispirata dei suoi protagonisti li ha portati a fare la differenza, chiudendo la prima metà del match avanti 61-49. Il secondo tempo è parso una lunga attesa della sirena finale, sopratutto per gli ospiti che hanno gestito cronometro e possessi, allungando quando il vantaggio sui Raptors si era ridotto a due sole lunghezze nell’ultimo quarto. Toronto ha chiuso la stagione con 23 punti di Serge Ibaka, miglior realizzatore della squadra quest’oggi, e 22 di DeMar DeRozan.

Vittoria fondamentale, invece, per i Washington Wizards nel tentativo di raggiungere i Cavaliers nella finale di Conference. La squadra della capitale ha sconfitto 121-102 i Boston Celtics, pareggiando la serie sul punteggio di 2-2. Nella prima parte del match i verdi di Boston sembravano avere tutte le carte in regola per addentare la serie e portarsi sul 3-1, andando poi a giocarsi il passaggio del turno in casa. Un blackout di oltre 6′ nel terzo periodo, però, in cui hanno subito un parziale di oltre 20 punti a zero, li ha costretti di fatto ad attendere la fine della partita senza mai avere la possibilità di rientrare in lotta per la vittoria. Prova maiuscola, in casa Wizards, per la coppia formata da Bradley Beal (29 punti) e John Wall (27 punti conditi da 14 assistenze per i compagni), che hanno riacceso la serie candidando la propria squadra ad affrontare Cleveland per poi contendersi l’accesso alle Finali contro la vincitrice della Western Conference. Rispetto ai suoi standard giornata poco produttiva per Isaiah Thomas che nonostante il 50% al tiro si è fermato a 19 punti realizzati, comunque il dato migliore tra i suoi compagni di squadra.

Nell’ultima partita, anche gli Houston Rockets hanno portato la serie sul 2-2 contro i San Antonio Spurs. Match di fatto a senso unico in cui la squadra texana, davanti al pubblico di casa, è riuscita a tenersi sempre al comando della gara grazie ai 28 punti e 12 rimbalzi di James Harden, top scorer del match e più brillante rispetto ai primi episodi della serie, e ad una prestazione corale con oltre il 40% da tre che ha fatto la differenza. Al comando anche di 15 punti già nella prima frazione di gioco, i Rockets hanno dilapidato il vantaggio in vista della sirena di metà gara, andando all’intervallo con soli 4 punti di vantaggio sul 57-53. Al rientro in campo, però, Houston ha innestato le marce alte per andare a costruire un margine di oltre 20 punti, con la partita che è terminata sul punteggio di 125-104. Oltre Harden, da segnalare la prestazione da 22 punti di Eric Gordon, mentre Trevor Ariza ne ha segnati 16. Nessuno, in casa San Antonio Spurs, ha superato i 20 punti con Simmons capace di arrivare a 17 mentre Leonard e Aldridge si sono fermato a 16 in meno di 30′ sul campo.

I risultati della notte:

Cleveland Cavaliers 109 – 102 Toronto Raptors (Serie 4-0)

Boston Celtics 102 – 121 Washington Wizards (Serie 2-2)

San Antonio Spurs 104 – 125 Houston Rockets (Serie 2-2)

