I risultati della notte: Cleveland ok al supplementare, Miami non si ferma più

Sono undici le partite della notte NBA. Ci è voluto un tempo supplementare ai Cleveland Cavaliers per superare sul proprio campo gli Washington Wizards. 140-135 il punteggio finale con un Kevin Love da 39 punti e 12 rimbalzi ed un LeBron James da 32 punti e addirittura 17 assist. In casa Washington non bastano i 41 punti di uno scatenato Bradley Beal.

Terza sconfitta consecutiva per il Los Angeles Clippers, che cadono in Canada contro i Toronto Raptors 118-109. Decisivi i 31 punti di DeMar DeRozan, mentre non serve per vincere la tripla doppia di Blake Griffin (26 punti, 11 rimbalzi ed 11 assist). Ko anche i San Antonio Spurs, che non vanno oltre i 74 punti segnati contro la solita straordinaria difesa di Memphis, che invece ne segna 89 (Marc Gasol 15).

Sempre più in alto in classifica gli Utah Jazz, attualmente al quarto posto della Western Conference. Terza vittoria consecutiva, ottenuta sul campo degli Atlanta Hawks (120-95) con un Gordon Hayward da 30 punti.

Sfiora la tripla doppia Russell Westbrook (27 punti, 18 rimbalzi e 9 assist), ma gli Oklahoma City Thunder vengono sconfitti 93-90 dagli Indiana Pacers di un Paul George da 21 punti.

Non si ferma più Miami, che ottiene l’undicesima vittoria consecutiva e comincia a credere seriamente nei playoff. Gli Heat superano 115-113 i Minnesota Timberwolves, grazie soprattutto ai 33 punti di Goran Dragic e alla doppia doppia di Hassan Whiteside (19 punti e 13 rimbalzi).

Bella vittoria dei Los Angeles Lakers al Madison Square Garden di New York. I gialloviola superano i Knicks 121-107 con 22 punti di Lou Williams. Sono i 31 punti di Dwyane Wade a risultare decisivi nel 112-107 dei Chicago Bulls contro i Sacramento Kings.



Vincono anche Detroit (113-96 con Philadelphia), New Orleans (111-106 con Phoenix, Davis 34 punti) e pure Denver, sempre senza Gallinari, che supera Dallas 110-87.

I risultati della notte

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder 93-90

New York Knicks – Los Angels Lakers 107-121

Washington Wizards – Cleveland Cavaliers 135-140 OT

Atlanta Hawks – Utah Jazz 95-120

Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 113-96

Toronto Raptors – Los Angeles Clippers 118-109

Minnesota Timberwolves – Miami Heat 113-115

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 111-106

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 110-87

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 89-74

Sacramento Kings – Chicago Bulls 107-112