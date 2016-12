I risultati della notte: Cleveland senza problemi, Westbrook (42!) guida OKC al successo

Si sono disputate otto partite nella notte tra mercoledì e giovedì valide per la regular season NBA, andiamo a vedere com’è andata quando si avvicina sempre di più il primo snodo stagionale rappresentato dall’appuntamento natalizio.

Sorridono i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers che sconfiggono in casa i Milwaukee Bucks per 113-102, arginando dunque nel migliore dei modi una prova sontuosa del duo Parker-Antetokounmpo autori di 55 punti complessivi. Dall’altro lato, oltre ai 29 punti e 9 rimbalzi del solito Lebron James, da sottolineare anche la strepitosa doppia doppia messa a referto da Kyrie Irving, il quale ha concluso con 31 punti e 13 assist. Bene gli Oklahoma City Thunder impegnati in trasferta al cospetto dei New Orleans Pelicans, in un incontro che ha visto un duello stellare tra Russell Westbrook, 42 punti e 10 rimbalzi alla sirena, e Anthony Davis, protagonista di 34 punti e 15 rimbalzi in 35 minuti di impiego. A spuntarla sono stati gli ospiti grazie anche all’ottimo contributo offerto dai giocatori della panchina, come testimoniato dai 18 punti di Abrines e dai 10 di Lauvergne. Non accenna ad arrestarsi la cavalcata degli Houston Rockets, corsari anche a Phoenix per 125-111, merito soprattutto della serata splendida di Eric Gordon (24 p.), che ha coadiuvato in modo perfetto la solita certezza James Harden (27 p., 14 ass.). Ennesimo stop in una stagione fino ad ora molto discontinua per i Chicago Bulls, fermati dai Washington Wizards con lo score di 107-97 allo United Center, frutto soprattutto della coppia John-Wall (23 p.)-Bradley Beal (21 p.), il cui affiatamento migliora a vista d’occhio e finisce per mettere davvero in crisi le difese avversarie. Successi infine per Minnesota ai danni di Atlanta e Memphis su Detroit, mentre Sacramento e Dallas beffano rispettivamente Utah e Portland proprio al fotofinish. Di seguito il quadro completo dei risultati della notte.

I risultati della notte

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 102-113

Minnesota Timberwolves – Atlanta Hawks 92-84

Memphis Grizzlies – Detroit Pistons 98-86

Washington Wizards – Chicago Bulls 107-97

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 121-110

Sacramento Kings – Utah Jazz 94-93

Houston Rockets – Phoenix Suns 125-111

Dallas Mavericks – Portland Trailblazers 96-95

simone.brugnoli@oasport.it