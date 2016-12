I risultati della notte: Cleveland stende Golden State a 3'' dalla sirena

Ancora una volta Kyrie Irving! Nel perfetto remake della gara7 delle ultime Finals è il play di Cleveland a mettere il canestro decisivo per i Cavs nel match contro i Golden State Warriors. Una magia a meno di quattro secondi dal termine del nativo di Melbourne regala il successo ai campioni NBA in carica per 109-108.

Era la sfida più attesa nel Christmas Day della NBA ed è stato probabilmente il match più bello finora della stagione. Intensità quasi da playoff, tra due squadre che con molta probabilità si ritroveranno per la terza volta consecutiva a giocarsi l’anello. Partita che ha visto gli Warriors allungare più volte, trascinati da un sontuoso Kevin Durant da 36 punti e 15 rimbalzi, ma i Cavaliers sono sempre riusciti a ricucire tutti gli strappi, grazie soprattutto a LeBron James, anche lui in doppia doppia con 31 punti e 13 rimbalzi.



Nel finale punto a punto, dopo una pazzesca schiacciata di James ed una tripla di Nel finale punto a punto, dopo una pazzesca schiacciata di James ed una tripla di Curry (15 punti), ci ha pensato poi Kyrie Irving (25 punti e 10 assist) con un autentico capolavoro.

Il derby di Natale va ai Los Angeles Lakers. Vittoria 111-102 per i gialloviola, che sfruttano al meglio le assenze di Chris Paul e Blake Griffin in casa Clippers. Sono Nick Young e Timofey Mozgov i trascinatori dei Lakers con 19 punti a testa, mentre tra le fila dei rivali cittadini non bastano i 22 punti di J.J Redick.

Niente tripla doppia, ma prestazione comunque di alto livello per Russell Westbrook. Nel 112-100 finale con cui OKC supera Minnesota, la stella dei Thunder mette a referto 31 punti, 15 assist e 7 rimbalzi in 32 minuti di gioco.

Natale felice anche per i San Antonio Spurs, che battono agevolmente i Chicago Bulls 119-100, complice un LaMarcus Aldridge da 33 punti e 9 rimbalzi. Finale concitato, invece, al Madison Square Garden con i Boston Celtics che espugnano New York 119-114. Sono decisivi i 27 punti di Isaiah Thomas ed una tripla di Marcus Smart a meno di un minuto dalla fine, mentre in casa Knicks non bastano i 29 punti di Carmelo Anthony e la doppia doppia di Kristaps Porzingis (22 punti e 12 rimbalzi).

Tutti i risultati della notte

New York Knicks – Boston Celtics 114-119

Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors 109-108

San Antonio Spurs – Chicago Bulls 119-100

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 112-100

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 111-102