I risultati della notte: Cousins annienta i Warriors all’overtime, James guida i Cavs

Grandi emozioni e una sorpresa in una notte NBA con tanta carne al fuoco. I Golden State Warriors cadono a Sacramento contro i Kings al termine di un match estremamente equilibrato e deciso all’overtime da un grande DeMarcus Cousins, autore di 32 punti, 12 rimbalzi e 9 assist nel 109-106 con cui i padroni di casa superano Steph Curry e compagni. È Draymond Green a trascinare i Warriors ai supplementari siglando il canestro del 98-98 a 57” dalla sirena, ma una tripla di Matt Barnes rompe subito gli equilibri e poi ci pensa il solito Cousins a chiudere la pratica con 6 punti nell’overtime. Non basta l’ottima prestazione degli Splash Brothers (35 punti per Steph Curry, 26 per Klay Thompson) per evitare l’ottava sconfitta stagionale dei Warriors, che restano comunque saldamento al comando della Western Conference.

I Cleveland Cavaliers conquistano una vittoria pesantissima sul campo dei New York Knicks e si affidano al carisma del loro leader LeBron James per espugnare 111-104 il Madison Square Garden. James mette a referto 32 punti, 5 rimbalzi e 10 assist, tirando col 60% dal campo (12/20) e col 50% da 3 punti (4/8), ma a supportarlo c’è anche un magistrale Kevin Love, autore di 23 punti e letteralmente immarcabile per la difesa ospite sia sotto canestro (16 rimbalzi) che dal perimetro (4/7 da 3). A nulla serve la prova superba di Brandon Jennings, il cui score di 23 punti, 5 rimbalzi e 10 assist è impreziosito da un fantastico 6/8 dall’arco.

Tutto facile per i San Antonio Spurs contro i Denver Nuggets privi dell’infortunato Danilo Gallinari. I ragazzi di coach Gregg Popovich infliggono ai Nuggets un netto 121-97 al termine di una straordinaria prova corale in cui spicca il solito Kawhi Leonard (19 punti, 6 rimbalzi, 5 assist), ma a brillare sono anche le due stelle del firmamento Spurs, Tony Parker e Manu Ginobili, autori entrambi di 18 punti.

Il solito John Wall prende per mano i Washington Wizards, trascinandoli con 24 punti e 13 assist verso il successo per 105-91 contro i New Orleans Pelicans di Anthony Davis (25 punti e 10 rimbalzi), annichiliti anche da un superlativo Marcin Gortat, dominante sotto canestro con 12 punti e 17 rimbalzi.

Nessun problema anche per gli Atlanta Hawks, che si sbarazzano 113-86 degli Orlando Magic grazie alle giocate del play funambolo Dennis Schroder (17 punti e 10 assist), ai 21 punti di Paul Millsap e Tim Hardaway Jr. e ai 13 rimbalzi di Dwight Howard.

C’è lo zampino di JaMychal Green (29 punti e 6 rimbalzi) nella vittoria dei Memphis Grizzlies 107-99 contro i Minnesota Timberwolves. Privi di Marc Gasol, i Grizzlies si affidano anche ad un ispirato Mike Conley (20 punti) per tenere a bada gli scatenati Andrew Wiggins (23 punti) e Karl-Anthony Towns (27 punti e 16 rimbalzi) e consolidare il piazzamento in zona play-off.

Non basta la buona prova di Marco Belinelli (13 punti in 23 minuti con 3/6 da 3 punti) per evitare la sconfitta degli Charlotte Hornets sul campo degli Utah Jazz (105-98), trascinati dai 33 punti e 8 rimbalzi di un superbo Gordon Hayward. Da segnalare, infine, la prestazione monstre di Hassan Whiteside, autore di 30 punti e 20 rimbalzi in occasione del successo dei Miami Heat 125-102 contro i Philpadelphia 76ers.

I risultati della notte

Atlanta Hawks-Orlando Magic 113-86

Indiana Pacers-Detroit Pistons 105-84

Washington Wizards-New Orleans Pelicans 105-91

Miami Heat-Philadelphia 76ers 125-102

New York Knicks-Cleveland Cavaliers 104-111

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 99-107

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks 112-137

San Antonio Spurs-Denver Nuggets 121-97

Utah Jazz-Charlotte Hornets 105-98

Sacramento Kings-Golden State Warriors 109-106 OT