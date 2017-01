I risultati della notte: DeAndre Jordan show, Clippers padroni di LA. Sorpresa Phoenix, ko gli Spurs

Emozioni e sorprese nella notte NBA. Non c’è storia allo Staples Center nel derby di Los Angeles e a spuntarla sono i Clippers, che si godono lo show di DeAndre Jordan, autore di 24 punti e 21 rimbalzi, e l’ennesima prova di spessore dei Chris Paul, capace di mettere a referto 20 punti, 5 rimbalzi e 13 assist. I padroni di casa prevalgono 113-97, dominando la gara sin dal primo tempo, chiuso in vantaggio di ben 19 punti. Tra le fila dei Lakers si salvano soltanto Jordan Clarkson, autore di 21 punti con 8/14 dal campo, e Brandon Ingram, che si ferma a quota 14 punti, 5 rimbalzi e 5 assist ma può vantare un coefficiente plus/minus di +2 che sorprende in una serata così negativa per la sua squadra.

Decisamente inattesa, invece, è la battuta d’arresto dei San Antonio Spurs per 108-105 sul campo dei Phoenix Suns, sconfitta maturata nell’ultimo minuto di gioco quando la gara sembrava ormai indirizzata sul binario dei ragazzi guidati da Gregg Popovich. Al Mexico City Arena brilla la stella di Devin Booker, capace di trascinare i Suns al successo mettendo a referto 39 punti con 12/22 dal campo, ma è fondamentale anche il contributo di Tyson Chandler (8 punti e 15 rimbalzi) e di Eric Bledsoe (17 punti, 6 rimbalzi e 10 assist). Non bastano in casa Spurs l’ennesima sublime prestazione di Kawhi Leonard, autore di 38 punti con il 60% dal campo, e la prova solida di Manu Ginobili (16 punti). A deludere sono soprattutto i due pivot LaMarcus Aldridge e Pau Gasol, oltre all’opaco Danny Green, che spara a salve dall’arco dei 3 punti, facendo registrare un plus/minus di -13.

Un fantastico Dwyane Wade trascina i Chicago Bulls verso una sofferta vittoria contro i New Orleans Pelicans, la cui unica vera arma offensiva è rappresentata dal solito straordinario Anthony Davis, in grado di realizzare l’impressionante score di 36 punti, 14 rimbalzi e 2 assist in 39 minuti. Sul fronte opposto, tuttavia, i 22 punti di Wade sono supportati dai 28 punti di Jimmy Butler e dalla prova notevole di Taj Gibson, che con 15 punti e 16 rimbalzi conferma la sua supremazia sotto canestro.

John Wall protagonista, infine, nel successo dei Washington Wizards per 109-93 contro i Philadelphia 76ers. Con i suoi 25 punti e 7 rimbalzi, Wall vanifica la prova superba di Jahlil Okafor, a cui non bastano 26 punti e 9 rimbalzi per trascinare al successo i suoi compagni.

Tutti i risultati della notte:

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 113-97

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans 107-99

Phoenix Suns-San Antonio Spurs 108-105

Washington Wizards-Philadelphia 76ers 109-93

Utah Jazz-Orlando Magic 114-107