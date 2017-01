I risultati della notte: Durant annienta OKC, Harden vince la sfida con Antetokounmpo

Si sono disputate nove partite nella notte tra mercoledì e giovedì valide per la regular season NBA, dove non sono mancati come al solito i colpi di scena e le emozioni. Andiamo a vedere com’è andata. La sfida più attesa era senza dubbio quella che contrapponeva per la seconda volta in stagione i Golden State Warriors dell’ex Kevin Durant agli Oklahoma City Thunder. A trionfare alla Oracle Arena sono stati proprio i padroni di casa per 100-121 grazie una prova magistrale dello stesso Durant autore di 40 punti e 12 rimbalzi e soprattutto un incredibile 13/16 dal campo, mentre a tenere in vita gli ospiti nei primi due quarti ci aveva pensato il solito Russell Westbrook che ha siglato l’ennesima tripla doppia da 27 punti, 15 rimbalzi e 13 assist in 35 minuti di impiego.

24 i punti messi a referto da Steph Curry a cui si aggiungono 8 assist, ma tutti i riflettori sono stati focalizzati sulla performance paurosa di KD ai danni dei suoi precedenti compagni.

Non mollano la presa gli Houston Rockets, vittoriosi tra le mura amiche del Toyota Center contro i Milwaukee Bucks per 111-91, teatro anche di un emozionante duello individuale tra Giannis Antetokounmpo (32 punti e 11 rimbalzi) e James Harden (38 punti), le cui giocate hanno reso ancora più accattivante una serata quasi mai in bilico sotto il profilo del punteggio.

KO inatteso quello subito dai Toronto Raptors al cospetto dei Philadelphia 76ers, cinici nel conseguire un successo tanto inatteso quanto prezioso. A guidare i beniamini del pubblico sono stati i 26 punti e 9 rimbalzi di Joel Embiid, oltre ad una prestazione corale davvero da incorniciare con altri tre giocatori in doppia cifra, a dispetto dei 49 punti in tandem realizzati dal duo Lowry-DeRozan tra le fila dei canadesi. 13 punti il bottino totalizzato da Marco Belinelli nella vittoria casalinga dei suoi Charlotte Hornets contro i deludenti Portland Trailblazers, a cui non è sufficiente un Damian Lillard da 21 punti ma sotto il 40% dal campo. La tripla doppia di DeMarcus Cousins (25 p., 12 rimb., 10 ass.) non consente ai Sacramento Kings di evitare la sconfitta contro gli Indiana Pacers, dotati di un organico più completo testimoniato dai tre giocatori saliti sopra quota 20 punti. Trionfi, infine, per i New York Knicks sui Boston Celtics nonostante i 39 punti di uno scatenato Isaiah Thomas, per i Washington Wizards ai danni dei Memphis Grizzlies grazie al solito Anthony Davis, per i New Orleans Pelicans e Detroit Pistons dinnanzi rispettivamente agli Orlando Magic e agli Atlanta Hawks.

I risultati della notte:

Toronto Raptors–Philadelphia 76ers 89-94

Memphis Grizzlies–Washington Wizards 101-104

Portland Trailblazers-Charlotte Hornets 85-107

New York Knicks–Boston Celtics 117-106

Orlando Magic–New Orleans Pelicans 98-118

Milwaukee Bucks–Houston Rockets 92-111

Atlanta Hawks–Detroit Pistons 95-118

Oklahoma City Thunder–Golden State Warriors 100-121

Indiana Pacers–Sacramento Kings 106-100