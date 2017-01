I risultati della notte: Durant-Curry trascinano i Warriors, Cavs ko contro i Bulls

Sette partite valide per la giornata di NBA di mercoledì 4 gennaio che si sono disputate nella notte italiana. Vittoria per i Golden State Warriors all’Oracle Arena (125-117) contro i Portland Trial Blazers in un match molto equilibrato nei primi tre quarti e poi deciso dai fuoriclasse, vale a dire Kevin Durant (30 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) e da un grandioso Stephen Curry (35 punti, 7 rimbalzi e 4 assist) che hanno condotto la compagine allenata da Steve Kerr al 31esimo successo stagionale rafforzando la leadership nella Western Conference.

Alla Quicken Loans Arena di Cleveland, invece, arriva la sconfitta dei Cavaliers contro Chicago (106-94). Non bastano ai detentori del titolo i 31 punti di LeBron James per evitare il ko in cui, ancora una volta, è Jimmy Buttler il top scorer dei Bulls con 20 punti a referto oltre che 6 rimbalzi ed otto assist. Arriva dunque l’ottava sconfitta stagionale per i Cavs i quali dovranno riflettere su quello che non ha funzionato nell’incontro odierno, in particolare nel secondo quarto quando la franchigia dell’Illinois, con un parziale di (36-23), è riuscita a creare il gap decisivo. Successo importantissimo per la squadra allenata da Fred Hoiberg che entra così in zona play off nella Eastern Conference.

Rimanendo ad Est si confermano i Charlotte Hornets, allo Spetctrum Centre, contro Oklahoma City. Gli Hornets, vittoriosi 123-112, sono stati trascinati da una prestazione notevolissima di Nicolas Batum (28 punti, 3 rimbalzi e 4 assist) fondamentale per il centrare il bersaglio grosso e rendere vana l’ennesima esibizione di livello eccelso di Russel Westbrook (33 punti, 15 rimbalzi 8 assist e doppia doppia per lui).

Molto bene sia Atlanta che Milwaukee che mantengono la loro posizione nella Eastern Conference, rispettivamente quinta e sesta, grazie ai successi rispettivamente contro Orlando e New York. In particolare, assai tirato il match del Madison Square Garden nel quale gli ospiti si sono imposti 105-104 e dove Giannis Antetokounmpo ha dato prova delle sue grandi doti realizzando una doppia doppia da 27 punti, 13 rimbalzi e 4 assist, regalando ai Bucks il successo. Poco da fare per i Knicks col solito Carmelo Anthony da 30 punti ed 11 rimbalzi (doppia doppia anche per lui). A chiudere, timbrano il cartellino i Los Angeles Clippers (Austin Rivers 28 punti e DeAndre Jordan 20 rimbalzi) contro Memphis ed i Miami Heat contro Sacramento.

I risultati della notte

Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 112-123

Atlanta Hawks – Orlando Magic 111-92

Milwaukee Bucks – Ney York Knicks 105-104

Chicaco Bulls – Cleveland Cavaliers 106-94

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 106-115

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 117-125

Miami Heat – Sacramento Kings 107-102