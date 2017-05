I risultati della notte: Durant e Curry trascinano Golden State sul 3-0 contro Utah

Una sola partita giocata nella notte NBA. Continua l’imbattibilità nei Playoff dei Golden State Warriors, che si impongono anche in gara-3 sul campo degli Utah Jazz per 102-91, portandosi sul 3-0 nella serie di semifinale.

I californiani praticamente hanno già prenotato il biglietto per la finale di Conference in una serata dove Kevin Durant è stato il grande protagonista con una doppia doppia da 38 punti e 13 rimbalzi in 39 minuti di gioco. Ottima partita anche per Steph Curry, che mette a referto 23 punti. La curiosità è quella che in casa Golden State sono solo tre i giocatori in doppia cifra ed il terzo è Andre Iguodala con 11 punti.

Per Utah ormai il sogno di raggiungere la finale è praticamente svanito ed ora alla squadra di coach Snyder servirebbe una rimonta che mai è accaduta nella storia della NBA. Ai Jazz questa sera non sono bastati i 29 punti di Gordon Hayward e la doppia doppia da 21 punti e 15 rimbalzi di Rudy Gobert.

Primo quarto che ha visto in Kevin Durant il suo autentico mattatore. Tredici punti nella sola prima frazione per l’ex OKC, con i Warriors che subito hanno provato l’allungo, chiudendo con la doppia cifra di vantaggio al suono della prima sirena (27-17). Snyder prova a pescare dalla sua panchina e sia Mack che Ingles danno un ottimo contributo, generando la reazione dei padroni di casa che addirittura riescono a rimontare Golden State, portandosi avanti all’intervallo di un punto (50-49).

Al rientro in campo Utah prova la fuga con i canestri di Gordon Hayward e raggiunge anche il +9 (62-53), ma Curry e Durant riescono a tenere attaccati gli ospiti e si entra nell’ultimo quarto con Golden State in vantaggio 72-70. Si gioca punto a punto, prima dello show personale dei soliti Curry e Durant, che dall’86-84 costruiscono un parziale di 7-0 che permette ai Warriors di allungare in maniera decisiva. Gli ospiti non si fermano più e per Utah non c’è davvero speranza di rimontare e alla sirena il tabellone segna 102-91 per Golden State e il 3-0 nella serie.