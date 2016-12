I risultati della notte: Gallinari decisivo nel successo di Denver. Golden State ok con Toronto

Riscatto immediato, dopo la sconfitta di Natale con Cleveland, per i Golden State Warriors che superano 121-111 nel big match della notte NBA i Toronto Raptors. Steph Curry chiude con 28 punti e poi c’è pure la doppia doppia da 22 punti e 17 rimbalzi di Kevin Durant; mentre tra le fila dei canadesi non bastano i 29 punti di DeMar DeRozan e i 27 (+11 assist) di Kyle Lowry.

Grande serata per Danilo Gallinari, che mette a referto 18 punti e segna il canestro della vittoria nel 105-103 con cui i Denver Nuggets si impongono sui Minnesota Timberwolves. Il Gallo trova i due punti decisivi a venti secondi dalla fine e poi la stoppata di Chandler su Wiggins regala un successo preziosissimo per Denver che si avvicina alla zona playoff.

Tutto molto facile per San Antonio contro Phoenix (119-98) e anche per Milwaukee con Detroit (119-94). Un canestro sulla sirena di Jimmy Butler (40 punti) regala la vittoria ai Chicago Bulls nella sfida con i Brooklyn Nets (101-99). Ancora senza Marco Belinelli, gli Charlotte Hornets si impongono 120-101 sul campo degli Orlando Magic, mentre ai Clippers non basta il ritorno in campo di Chris Paul, visto che vengono sconfitti 102-98 dai New Orleans Pelicans.

Serve un supplementare ad Atlanta per avere la meglio dei New York Knicks (102-98), con gli Hawks che hanno un Dennis Schroder da 27 punti e un Dwight Howard in doppia con 16 punti e 22 rimbalzi. Sfiora la tripla doppia John Wall (36 punti, 11 rimbalzi e 9 assist) e festeggia il successo dei suoi Washington Wizards sugli Indiana Pacers 120-101. Vittoria per Portland (senza Lillard) sui Sacramento Kings 102-89, grazie soprattutto ai 20 punti di CJ McCollum.

Questo il riepilogo dei risultati

Orlando Magic – Charlotte Hornets 101-120

Washington Wizards – Indiana Pacers 111-105

Atlanta Hawks – New York Knicks 102-98 dts

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 94-119

Chicago Bulls – Brooklyn Nets 101-99

New Orleans Pelicans – Los Angeles Clippers 102-98

San Antonio Spurs – Phoenix Suns 119-98

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 105-103

Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 102-89

Golden State Warriors – Toronto Raptors 121-11