I risultati della notte: Golden State demolisce Cleveland, LeBron James al tappeto!

Nove partite di regular season Nba si sono disputate lunedì 16 gennaio 2017 per il Martin Luther King Day, giornata di festa nazionale negli Stati Uniti per ricordare l’attivista nato il 15 gennaio 1929: in particolare, attesa nell’aria per Cleveland-Golden State, secondo e ultimo scontro stagionale tra le due formazioni che si sono giocate il titolo lo scorso anno in finale e grandi favorite per arrivare a contendersi nuovamente l’Anello nel mese di giugno in quella che sarebbe la terza serie di Finale consecutiva.

I Warriors, davanti al caldissimo pubblico della Oracle Arena, hanno letteralmente stracciato i Cavs, partendo con una serie impressionante di triple e canestri in contropiede che hanno presto portato il vantaggio a superare i 20 punti. LeBron James e compagni hanno provato ad imbastire una reazione ma Curry, Durant, Thompson e gli altri componenti della squadra non hanno avuto alcun tipo di calo. Proprio Thompson, alla fine, è stato il miglior marcatore con 26 punti e referto nel 126-91 con cui le squadre sono andate negli spogliatoi al termine del quarto quarto.

Niente tripla doppia per Russell Westbrook ma sopratutto sonora sconfitta per gli Oklahoma City Thunder, che hanno perso per 120-98 contro i Los Angeles Clippers, oltre i 30 punti nei primi tre quarti a bucare la difesa degli avversari con troppa facilità.

Vittoria importante per i Boston Celtics sui Charlotte Hornets, con 35 punti di Isaiah Thomas: i verdi del Massachussets sono saliti a 26 vittorie stagionali, solo 3 in meno dei Cleveland Cavaliers. Partita non eccellente per Marco Belinelli, che negli oltre 17 minuti passati sul terreno di gioco del Garden ha messo a referto 7 punti, 2 rimbalzi e 3 assist. Vittoria casalinga, invece, per Danilo Gallinari e i Denver Nuggets, capaci di imporsi 125-112 sugli Orlando Magic: l’azzurro ha segnato 15 punti con 6 rimbalzi e 2 assist.

Per il resto da segnalare la vittoria di misura degli Atlanta Hawks in casa dei New York Knicks (108-107) e il successo dei Philadelphia 76ers sui Milwaukee Bucks con una prestazione da 22 punti e 12 rimbalzi di Joel Embiid nei canonici 27′ a disposizione per non sforzare troppo il fisico nella stagione del rientro dopo un lungo infortunio.

Nel dettaglio, tutti i risultati della notte NBA

Atlanta Hawks 108 – 107 New York Knicks

Portland Trail Blazers 101 – 120 Washington Wizards

Philadelphia 76ers 113 – 104 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 95 – 98 Indiana Pacers

Orlando Magic 112 – 125 Denver Nuggets

Charlotte Hornets 98 – 108 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 91 – 126 Golden State Warriors

Utah Jazz 106 – 101 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 98 – 120 Los Angeles Clippers