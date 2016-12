I risultati della notte: Golden State in striscia, Clippers meglio degli Spurs, Miami onora Shaq

Continua inarrestabile la corsa dei Golden State Warriors in vetta alla Western Conference. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Steve Kerr, che supera i Brooklyn Nets per 117-101. Miglior marcatore della serata Kevin Durant con 26 punti, mentre Thompson e Curry si fermano rispettivamente a 23 e 15. Da segnalare anche la doppia doppia di Zaza Pachulia da 15 punti e 14 rimbalzi. In casa Nets non bastano i 28 punti di Brook Lopez.

Il match più atteso ed affascinante della notte NBA appena trascorsa era quello che metteva di fronte i Los Angeles Clippers e i San Antonio Spurs. Successo per Chris Paul e compagni per 106-101 e proprio il play è il migliore dei suoi con 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Per gli Spurs da registrare ci sono le doppie doppie sfiorate da Kawhi Leonard (27 punti e 9 rimbalzi) e Pau Gasol (21 punti e 9 rimbalzi).

Sempre più in alto in classifica nella Eastern Conference i Boston Celtics, terzi e alla loro quarta vittoria di fila, dopo aver espugnato il campo degli Indiana Pacers. Decisivi i 28 punti e 9 assist di Isaiah Thomas, mentre ai padroni di casa non bastano i 31 punti di Jeff Teague.

Nella notte del ritiro della maglia numero 32 di Shaquille O’Neal da parte di Miami, gli Heat superano, in una sfida particolare per uno dei più grandi centri della storia NBA, i Los Angeles Lakers per 115-107. Stessa doppia doppia per Justise Winslow e Hassan Whiteside, che chiudono entrambi con 23 punti e 13 rimbalzi.

Vittoria anche per i New York Knicks, che sconfiggono al Madison Square Garden gli Orlando Magic 106-95. Un po’ a sorpresa il protagonista della serata è Kyle O’Quinn, autore di una doppia doppia da 14 punti e 16 rimbalzi.

I risultati della notte:

Indiana Pacers – Boston Celtics 102-109

Brooklyn Nets – Golden State Warriors 101-117

New York Knicks – Orlando Magic 106-95

Miami Heat – Los Angeles Lakers 115-107

Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs 106-101