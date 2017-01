I risultati della notte: Golden State ko all'OT, vincono Cleveland e Houston

Otto partite nelle notte NBA. Tornano subito alla vittoria i Cleveland Cavaliers, che si impongono 116-108 sui Brooklyn Nets con LeBron James e Kyrie Irving che mettono a referto rispettivamente 36 e 32 punti. In casa Nets non bastano i 23 punti di Bojan Bogdanovic e la doppia doppia di Trevor Booker (13 punti e 12 rimbalzi).

Memphis si conferma ostacolo durissimo per Golden State ed ottiene la seconda vittoria stagionale contro la squadra con il miglior record ad ovest. I Grizzlies si impongono in casa dei Warriors dopo un tempo supplementare (128-119), trascinati dai 28 punti di Mike Conley, autore del canestro della parità nel finale di ultimo quarto, e dai 23 di Marc Gasol. A Golden State non bastano i 40 punti di Steph Curry.

Segna solo 14 punti e fornisce 10 assist James Harden, ma gli Houston Rockets ottengono comunque la loro settima vittoria consecutiva, superando gli Orlando Magic 103-93. Vittoria casalinga per i Boston Celtics ai danni dei Philadelphia 76ers (110-106, Bradley 26) e degli Washington Wizards contro i Minnesota Timberwolves (112-15, Wall 18 punti e 18 assit).

Serata positiva anche per le due squadra di Los Angeles. Allo Staples Center i Lakers superano agevolmente i Miami Heat 127-100 grazie alla doppia doppia di Luol Deng da 19 punti e 14 rimbalzi; mentre i Clippers espugnano Sacramento 106-98 con i 24 punti di un sempre più convincente Austin Rivers.

Un Carmelo Anthony da 26 punti e 10 rimbalzi è decisivo per il successo dei New York Knicks sul campo dei Milwaukee Bucks (116-111), a cui non bastano i 25 punti sia di Jabari Parker sia di Gianni Antetokounmpo.

I risultati della notte

