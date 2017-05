I risultati della notte: Golden State passa anche a San Antonio e fa suo il match-point

I Golden State Warriors non conosco il termine sconfitta nei Playoff NBA 2017. Steph Curry e compagni si impongono anche in gara-3 della finale della Western Conference in casa dei San Antonio Spurs con il punteggio di 120-108 e praticamente fanno un passo decisivo verso le Finals 2017, che ormai distano una sola vittoria.

Mattatore della serata Kevin Durant, che chiude il suo incontro con una doppia doppia da 33 punti e 10 rimbalzi in 38 minuti di utilizzo. L’ex OKC è stato decisivo soprattutto nel terzo quarto, quando ha segnato ben 19 punti, stabilendo il record personale di punti in un solo quarto nei playoff. Buona prova anche degli “Splash Brothers”: Curry mette a referto 21 punti, mentre Thompson realizza 17 punti. In doppia cifra ci sono anche Draymond Green (10 con anche 7 rimbalzi e 7 assist) ed in particolare JaVale McGee, autore di 16 punti in dodici minuti di gioco.

San Antonio continua a pagare l’assenza di Kawhi Leonard, che resta comunque in forse anche per gara-4. Oltre alla sua stella, Greg Popovich non poteva fare a meno di Tony Parker, ormai fermo da tempo, di David Lee e anche nel finale di partita di Danny Green. Un vero e proprio calvario per gli Spurs, che hanno provato ad affidarsi all’eterna classe ed esperienza di Manu Ginobili, miglior marcatore dei suoi con 21 punti. Sono, invece, 18 quelli messi a segno da LaMarcus Aldridge.

Inizio subito scoppiettante di partite di Golden State, che allunga sul 10-2, ma i padroni di casa riescono a reagire e guidati soprattutto da Ginobili chiudono avanti di 4 punti (33-29) alla prima sirena. Il secondo quarto è quello decisivo per le sorti finali dell’incontro, con i Warriors che riescono a prende il largo: McGee è inarrestabile sotto i tabelloni ed il lungo insieme a Kevin Durant costruiscono il parziale che porta Golden State in vantaggio all’intervallo (64-55).

Al rientro dagli spogliatoi si assiste al “Kevin Durant Show”. Una macchina da punti inarrestabili, alla fine saranno 19 in questa frazione, con Golden State che si porta anche sul +18 (98-80), prima della timida reazione degli Spurs con Gasol e Ginobili, che procura il -12 con cui si entra nell’ultimo quarto (100-88). Golden State riesce ad amministrare il vantaggio e la tripla di Clarke del +16 a sette minuti dalla fine mette praticamente la parola fine sulla contesa. Alla sirena è 120-108 per i Warriors che vedono le Finals davvero ad un passo.