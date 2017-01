I risultati della notte: Golden State sfiora 150 punti contro i Clippers

Si sono disputate 7 partite della regular season NBA valide per la giornata di sabato 28 di gennaio. Tra queste, spunta un clamoroso Los Angeles Clippers-Golden State Warriors, finito con il punteggio di 98-144.

Quasi 50 punti di vantaggio per Steph Curry (43, 9 rimbalzi e 6 assist) e compagni, che sono passati al comando sin dalle prima fasi di gioco con un margine consistente senza mai concedere alcun tipo di replica. Per GSW in doppia cifra Durant (23 punti), Thompson (16 punti) e McAdoo (10), oltre a Curry. Nessuno, d’altra parte, ha giocato più di 30′.

Tra le altre squadre di testa a Ovest sconfitta per gli Utah Jazz, che si sono piegati 102-95 contro i Memphis Grizzlies, ora solo ad un paio di vittorie di distanza dalla quinta posizione in classifica, occupata proprio dagli stessi Jazz. Sono in zona playoff anche i Denver Nuggets, che si sono imposti 123-112 sui Phoenix Suns. Con 32 punti e 8 rimbalzi, Danilo Gallinari si è imposto come uno dei migliori giocatori del match.

Sette punti invece per Marco Belinelli nella sconfitta dei Charlotte Hornets contro i Sacramento Kings, sua ex squadra. Sempre a Est hanno vinto i Miami Heat sui Detroit Pistons e i Boston Celtics sui Milwaukee Bucks, grazie a 37 punti di Isaiah Thomas considerano anche il tempo supplementare. Stesso bottino di Karl-Anthony Town, che con anche 13 rimbalzi ha condotto alla vittoria i Minnesota Timberwolves sui Brooklyn Nets.

I risultati della notte:

Memphis Grizzlies 102 – 95 Utah Jazz

Sacramento Kings 109 – 106 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 103 – 116 Miami Heat

Boston Celtics 112 – 108 Milwaukee Bucks d1ts

Los Angeles Clippers 98 – 144 Golden State Warriors

Denver Nuggets – 123 – 112 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 109 – 129 Minnesota Timberwolves

