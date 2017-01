I risultati della notte: Harden fa tripla doppia con career-high di punti, Westbrook e LeBron show

Sei partite valide per la giornata di Nba di sabato 31 dicembre che si sono disputate nella notte italiana. Allo Spetctrum Center di Charlotte importante successo dei Cleveland Cavaliers contro gli Hornets. 121-109 per la squadra di Lebron James, protagonista di un incontro eccellente condito da 32 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Un match controllato dai campioni in carica ed in cui la guida del fuoriclasse si è vista tutta. Con questo successo i Cavs consolidano la propria leadership nella Eastern Conference (25 vittorie e 7 sconfitte).

A dir poco spaventosa la prova di James Harden al Toyota Center di Houston. Il “barba” ha messo a segno la bellezza di 53 punti con 16 rimbalzi e 17 assist. Una tripla doppia fantascientifica che ha consentito alla squadra di Mike D’Antoni di vincere la partita contro i New York Knicks 129-122 disputando un secondo quarto sontuoso. A niente sono serviti i 32 punti di Brandon Jennings. Harden e compagni si confermano così terza forza ad Ovest, alle spalle di Golden State e San Antonio.

Da segnalare poi la vittoria degli Utah Jazz contro Phoenix con protagonista del confronto Rudy Golber, autore di una doppia doppia (18 punti e 13 rimbalzi). In ottica playoff importante vittoria fondamentale dei Milwaukee Bucks, sul campo dei Chicago Bulls. Un successo netto per gl ospiti (116-96) agevolato da una difesa dei Bulls a dir poco rivedibile. Top scorer del confronto Giannis Antekokounmpo (35 punti, 9 rimbalzi e 7 assist). Grazie a questo risultato i Bucks salgono in settima posizione ad Est mentre Chicago scende al decimo posto (16 vittorie e 18 sconfitte).

A chiosa vittorie per Oklahoma City (114-88, altra tripla doppia di Russell Westbrook) contro i Clippers e per Memphis (112-98) contro i Kings.

Tutti i risultati della notte:

Memphis Grizzlies – Sacramento Kings 112-98

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 116-97

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 121-109

New York Knicks – Houston Rockets 122-129

Phoenix Suns – Utah Jazz 86-91

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder 88-114