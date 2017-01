I risultati della notte: Harden show con 51 punti, sconfitte per San Antonio e Belinelli

Una notte NBA da 10 partite e con prestazioni di altissimo livello. Si comincia dai campioni in carica dei Cleveland Cavaliers, che superano 124-116 i Brooklyn Nets grazie soprattutto alla doppia doppia da 31 punti ed 11 assist di LeBron James e ai 28 punti di Kyrie Irving.

A proposito di grandi prestazioni, quella di maggior spicco è di James Harden. Straordinario il “Barba” nel successo dei suoi Houston Rockets sul campo di Philadelphia (123-118), mettendo a referto una pazzesca tripla doppia da 51 punti, 13 rimbalzi e 13 assist. In casa 76ers non bastano i 32 punti di Joel Embiid.

Superano il momento negativo i Toronto Raptors e tornano al successo in casa contro Milwaukee. Per i canadesi un comodo 102-86 con 32 punti di Kyle Lowry. Restando sempre ad Est vittoria molto importante in chiave lotta playoff per gli Washington Wizards sul campo degli Atlanta Hawks: nel 112-86 finale spicca la doppia doppia da 21 punti ed 11 rimbalzi di Otto Porter.

Cadono a sorpresa i San Antonio Spurs in trasferta contro i New Orleans Pelicans (119-103) di un Jrue Holiday da 23 punti. Netta vittoria dei Boston Celtics, che demoliscono gli Orlando Magic 128-98 con 21 punti di Isaiah Thomas.

Serve un supplementare agli Indiana Pacers per piegare la resistenza dei Sacramento Kings (115-111). In una notte di grandi prestazioni non manca quella di un Paul George da 33 punti. Vittoria per i Miami Heat sul campo dei Chicago Bulls 100-88 con una doppia doppia di Goran Dragic da 26 punti ed 11 rimbalzi.

I 33 punti di Damian Lillard trascinano, invece, al successo Portland contro Memphis (112-109).

Marco Belinelli chiude con 15 punti, 2 rimbalzi e 1 assist in 20 minuti di gioco, ma i suoi Charlotte Hornets vengono sconfitti 110-107 dai New York Knicks, che hanno in Carmelo Anthony il migliore con 18 punti ed 11 rimbalzi

I risultati della notte:

Indiana Pacers – Sacramento Kings 115-111 dts

Boston Celtics – Orlando Magic 128-98

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets 124-116

New York Knicks – Charlotte Hornets 110-107

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 102-86

Atlanta Hawks – Washington Wizards 86-112

Chicago Bulls – Miami Heat 88-100

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 119-103

Philadelphia 76ers – Houston Rockets 118-123

Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies 112-109