I risultati della notte: i Nuggets sommergono Golden State con 24 triple

Si sono disputate undici partite nella notte tra lunedì e martedì valide per la regular season NBA, quando siamo ormai giunti agli ultimi scampoli prima dell’imminente pausa dedicata all’All Star Game che scatterà nel weekend a New Orleans. Andiamo a vedere com’è andata.

Juancho Hernangomez esplode sei delle 24 triple realizzate da Denver nel record di franchigia e conclude con il career high di 27 punti una serata stellare, trascinando i suoi Nuggets (privi di Danilo Gallinari) ad un incredibile quando perentorio successo ai danni dei favoritissimi Golden State Warriors per 132-110. Nikola Jokic aggiunge 17 punti, 21 rimbalzi e 12 assist infilando la sua seconda tripla doppia in carriera, mentre Jameer Nelson (23 punti) e Will Barton (24 punti) contribuiscono a rendere davvero speciale questa giornata nella quale i padroni di casa hanno tirato con il 60% dalla lunga distanza. Agli ospiti non sono bastati invece i 25 punti messi a referto da Kevin Durant, unico a salvarsi nella debacle degli uomini guidati da Steve Kerr, le cui difficoltà odierne sono esemplificate dall’1/11 da tre punti di un irriconoscibile Steph Curry da soli 11 punti.

Blake Griffin segna 23 punti impreziositi da nove rimbalzi nel trionfo dei Los Angeles Clippers in casa degli Utah Jazz. Ottime anche le prove fornite da Austin Rivers (15 punti) e DeAndre Jordan, la cui presenza sotto canestro è perfettamente testimoniata da una doppia doppia da 10 punti e 13 rimbalzi. Per i Clippers si tratta inoltre del nono successo consecutivo ai danni dei Jazz a partire dal 17 gennaio 2012, nonché il 17° negli ultimi 18 confronti diretti. I New Orleans Pelicans espugnano il campo dei Phoenix Suns grazie al solito encomiabile Anthony Davis, il quale produce una performance strepitosa da 24 punti, 10 rimbalzi e soprattutto il canestro decisivo ai fini del risultato finale messo a segno quando mancavano poco più di 40 secondi alla sirena del quarto periodo.

I 38 punti combinati dalla coppia Markieff Morris–John Wall trascinano i Washington Wizards alla vittoria interna contro gli Oklahoma City Thunder, senza dimenticare i 14 assist del secondo che hanno contribuito a mettere in ritmo un Bradley Beal chirurgico da 22 punti. Il record dei Wizards dall’inizio del 2017 è di 17-5, mentre stavolta ha accusato forse un pochino di stanchezza anche Russell Westbrook, autore di 17 punti ma ben lontano dagli standard a cui ci aveva abituato. Si interrompe a tredici la striscia di affermazioni consecutive dei Miami Heat, sconfitti nel derby della Florida al cospetto degli Orlando Magic complici soprattutto i 24 punti realizzati da un ispirato Evan Fournier. Ai padroni di casa non sono stati sufficienti i 45 punti in tandem del duo Waiters-Dragic, ma gli uomini allenati da Spoelstra possono comunque consolarsi per aver siglato la più lunga serie di vittorie in fila riferite ad una squadra il cui record era sotto il 50%.

Kawhi Leonard piazza 32 punti ad Indianapolis e i San Antonio Spurs espugnano l’ostica arena degli Indiana Pacers per 110-106, riscattando in questo modo il pesante stop subito la sera precedente al Madison Square Garden. L’esperienza di LaMarcus Aldridge e Tony Parker ha aiutato poi gli Speroni a non dilapidare il vantaggio acquisito nelle fasi cruciali, vanificando anche lo straordinario rientro dall’altra parte di Paul George, autore di 27 punti dopo aver saltato quattro partite consecutive.

Non vincono più gli Charlotte Hornets, usciti battuti in dieci delle ultime undici gare disputate, tra cui quella odierna contro Philadelphia per 105-99. Marco Belinelli ha comunque ben figurato portando alla causa 8 punti, 4 assist e 4 rimbalzi in 27 minuti di impiego, oltre a risultare l’unico giocatore in casa Hornets capace di chiudere con un plus/minus positivo, un convincente +10. Di seguito il quadro completo dei risultati della notte.

I risultati della notte:

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 105-99

Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets 112-103

Oklahoma City Thunder – Washington Wizards 98-120

Boston Celtics – Dallas Mavericks 111-98

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 88-72

Atlanta Hawks – Portland Trailblazers 109-104

San Antonio Spurs – Indiana Pacers 110-106

Orlando Magic – Miami Heat 116-107

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 89-102

Golden State Warriors – Denver Nuggets 110-132

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 110-108