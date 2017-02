I risultati della notte: i Rockets dominano trascinati da Harden, Belinelli decisivo per Charlotte

Si sono disputate soltanto tre partite nella notte tra martedì e mercoledì valide per la regular season NBA, ma non è mancato comunque lo spettacolo che soltanto questa lega è capace di offrire quando manca ormai sempre meno alla pausa per l’All Star Game.

Convincente vittoria casalinga per gli Houston Rockets ai danni degli Orlando Magic, arresisi per 128-104 sotto i colpi di un James Harden da 25 punti e 13 assist al Toyota Center. Ottimo contributo anche quello offerto da Trevor Ariza (20 punti, 7 rimbalzi) e da Eric Gordon, i cui 18 punti ne testimoniano ancora una volta il processo di crescita intrapreso durante questa annata. Agli ospiti, invece, non sono bastati i 28 punti di uno scatenato Serge Ibaka e la sontuosa doppia doppia messa a referto da Nikola Vucevic (14 p., 19 rimb.), altro talento da tenere d’occhio insieme a Evan Fournier, autore di 21 punti alla sirena.

Dopo sette sconfitte consecutive gli Charlotte Hornets ritornano al successo contro i Brooklyn Nets, i quali vedono allungarsi invece la loro striscia di disfatte a quota dieci, relegati sempre di più nelle ultime posizioni della graduatoria. Decisivi ai fini dell’esito finale i quattro tiri liberi messi a referto da Marco Belinelli a 15 secondi dal termine della gara, la cui performance da 17 punti è stata coadiuvata da Kemba Walker e Nicolas Batum. I 42 punti sull’asse Bogdanovic-Lopez non sono stati sufficienti agli ospiti per evitare l’ennesimo capitombolo di una stagione a dir poco fallimentare.

Epilogo al cardiopalma quello andato in scena all’American Airlines Center di Dallas tra Mavericks e Portland Trailblazers, con questi ultimi bravissimi a spuntarla al fotofinish grazie al canestro realizzato da McCollum (32 punti) a meno di un secondo dalla sirena, al quale non ha saputo replicare Devin Harris nel possesso successivo. Prove sontuose anche da parte di Damian Lillard (29 punti) e Mason Plumlee, protagonista della serata complice una doppia doppia da 12 punti e 15 rimbalzi in 26 minuti di impiego sul parquet. I campioni del 2011 hanno dovuto alzare bandiera bianca nonostante i 25 punti del solito encomiabile Dirk Nowitzki, splendidamente assistito da Harrison Barnes (26 punti) e Wesley Matthews (23 punti), unici cardini di una franchigia troppo discontinua e fragile in questo momento storico. Di seguito il quadro completo dei risultati della notte.

I risultati della notte

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets 107-111

Portland Trailblazers – Dallas Mavericks 114-113

Orlando Magic – Houston Rockets 104-128