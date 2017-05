I risultati della notte: John Wall manda tutti a gara-7, Washington batte Boston ed è 3-3

Si va a gara-7! Washington e Boston si giocheranno l’accesso alla finale della Western Conference nell’ultima e decisiva partita, quella del “win or go home”. Decisiva la vittoria degli Wizards in gara-6 davanti al proprio pubblico per 92-91, con il fattore campo ancora una volta rispettato in quella che è stata probabilmente la serie più equilibrata di tutti i playoff.

L’uomo del destino per Washington è ovviamente John Wall, che segna la tripla del successo a poco più di tre secondi dal suono dell’ultima sirena. I Wizards tornano a giocare, così, una gara-7 dopo 38 anni dall’ultima volta, datata 1979 contro i San Antonio Spurs.



La scelta numero uno del Draft 2010 chiude la sua partita con 26 punti ed 8 rimbalzi, ma il migliore in casa Washington è Bradley Beal con 33 punti. Nelle fila di Boston non bastano i 27 punti segnati sia da Avery Bradley che da Isaiah Thomas, con quest’ultimo che ci aggiunge anche sette assist. La scelta numero uno del Draft 2010 chiude la sua partita con 26 punti ed 8 rimbalzi, ma il migliore in casa Washington è Bradley Beal con 33 punti. Nelle fila di Boston non bastano i 27 punti segnati sia da Avery Bradley che da Isaiah Thomas, con quest’ultimo che ci aggiunge anche sette assist.

Questa la magia di Wall, che ha regalato la vittoria a Washington

Il match è sempre stato in grande equilibrio con Washington che ha trovato un massimo vantaggio di 10 punti (40-30) a tre minuti dall’intervallo lungo. Boston, però, ha piazzato un parziale di 12-1 che ha poi permesso ai Celtics di chiudere avanti 42-41 prima di andare negli spogliatoi.