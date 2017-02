I risultati della notte: le triple di Klay Thompson annientano i Grizzlies, Spurs e Wizards ok

Emozioni intense in una notte NBA caratterizzata da ben nove partite. Fa rumore la netta vittoria dei Golden State Warriors (107-122) sul campo ostico dei Memphis Grizzlies, annichiliti da 8 triple di Klay Thompson, trascinatore della squadra con i suoi 36 punti in una serata relativamente tranquilla per Steph Curry (18 punti, 4 rimbalzi e 5 assist). Brillano anche l’mvp delle Finals 2015, Andre Iguodala, autore di 22 punti, e Kevin Durant, che mette a referto 24 punti, mentre Draymond Green realizza un’insolita tripla doppia con 12 rimbalzi, 10 assist e soprattutto 10 palle rubate, evidenziando ancora una volta la sua straordinaria efficacia in fase difensiva. Tra le fila dei Grizzlies non bastano i 20 punti e 9 assist di Mike Conley né i 17 punti e 13 rimbalzi di Zach Randolph per restare in partita contro i Warriors, sempre più leader della Western Conference.

Non mollano intanto i San Antonio Spurs, che espugnano The Palace of Auburn Hills superando con un perentorio 92-103 i Detroit Pistons, a cui non sono sufficienti ben sei elementi in doppia cifra per tenere a bada uno scatenato Kawhi Leonard, autore di 32 punti nella serata di grazia di Dewayne Dedmon (17 punti e 17 rimbalzi) e di LaMarcus Aldridge (19 punti e 11 rimbalzi), letteralmente dominanti sotto canestro.

I Washington Wizards ingaggiano un’autentica battaglia contro gli Indiana Pacers, ma riescono a prevalere 112-107 grazie al solito straripante John Wall, autore di 26 punti e 14 assist, e ad un eccellente Markieff Morris, capace di realizzare 26 punti e 10 rimbalzi. Ma occorrono anche il miglior Marcin Gortat (14 punti e 16 rimbalzi) e 20 punti di Bradley Beal per annientare le velleità di vittoria di Paul George, che con i suoi 31 punti tiene in partita i Pacers fino alle battute finali.

Continuano ad incantare i Miami Heat, che infilano il 13° successo di fila al termine di un match piuttosto equilibrato (99-108) contro i Brooklyn Nets, fanalino di coda della regular season. I protagonisti della serata sono James Johnson (26 punti) e Goran Dragic (21 punti), che rimediano ad una prestazione meno efficace del solito da parte di Hassan Whiteside (8 punti e 9 rimbalzi) e vanificano i 30 punti di Brook Lopez, dando ulteriore linfa alla rincorsa ad un piazzamento in zona playoff.

Un layup di Darren Collison a 3”5 dalla sirena consente ai Sacramento Kings di mietere un’altra vittima illustre e di superare 108-107 gli Atlanta Hawks, a cui non bastano i 28 punti di Tim Hardaway Jr e i 25 punti di Paul Millsap per evitare una sconfitta che frena bruscamente la rincorsa al secondo posto nella Eastern Conference.

I Denver Nuggets, privi dell’infortunato Danilo Gallinari, si affidano ai 40 punti e 9 rimbalzi di Nikola Jokic per avere la meglio 123-131 sul campo dei New York Knicks, tra le cui fila spicca la prova di Carmelo Anthony, autore di 33 punti. Fa scalpore il tonfo dei Chicago Bulls, sconfitti 115-97 dai Phoenix Suns di uno scatenato Devin Booker (27 punti), mentre non basta una prestazione superba di Giannis Antetokounmpo (41 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) per evitare la sconfitta interna dei Milwaukee Bucks per 114-122 contro i Los Angeles Lakers, trascinati al successo da Nick Young, autore di 26 punti.

I New Orleans Pelicans, infine, espugnano il campo dei Minnesota Timberwolves (106-122) grazie ad un fantastico Anthony Davis, che con i suoi 42 punti (16/22 dal campo) e 13 rimbalzi vanifica le prove eccellenti di Andrew Wiggins (29 punti) e Karl-Anthony Towns (36 punti).

Ecco i risultati della notte NBA:

Brooklyn Nets-Miami Heat 99-108

Detroit Pistons-San Antonio Spurs 92-103

New York Knicks-Denver Nuggets 123-131

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 107-122

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers 114-122

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 106-122

Washington Wizards-Indiana Pacers 112-107

Phoenix Suns-Chicago Bulls 115-97

Sacramento Kings-Atlanta Hawks 108-107

