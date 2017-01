I risultati della notte: LeBron James guida i Cavs, Denver ko con gli Spurs senza Gallinari

Notte senza troppe partite ma ricca di prestazioni individuali degne di nota. L’Nba regala spettacolo, pur senza particolari sorprese: i risultati di giovedì 19 gennaio 2017. Partiamo dai Cleveland Cavaliers, detentori dell’Anello. LeBron James ha guidato i compagni alla vittoria sfiorando la tripla doppia con 21 punti, 9 rimbalzi e ben 15 assist contro i Phoenix Suns, che si sono arresi con il punteggio di 118-103. Prestazioni di spessore anche da parte di Kyrie Irving (26 punti) e Channing Frye (18 punti e 10 rimbalzi uscendo dalla panchina).

Serata di ordinaria amministrazione anche per i San Antonio Spurs, che si sono imposti 118-104 sui Denver Nuggets, privi di Danilo Gallinari. Kawhi Leonard ha messo ha referto 34 punti, mentre per i Nuggets spiccano i 35 con 12 rimbalzi di Nikola Jokic, atleta serbo classe 1995 che sta facendo vedere ottime cose. Oggi, però non è bastato per fermare gli Speroni del Texas.

Partita molto combattuta tra Washington Wizards e New York Knicks. John Wall ha portato alla vittoria i suoi Wizards con 29 punti e 13 assist, mentre Carmelo Anthony ha sfoggiato il suo arsenale offensivo per tenere a contatto i Knicks fino a chiudere con 34 punti e 10 rimbalzi. 32 punti invece per Goran Dragic, assoluto protagonista nel successo 99-95 dei Miami Heat sui Dallas Mavericks.

Unica vera sorpresa di giornata la vittoria dei Minnesota Timberwolves, che si sono imposti 104-101 sui Los Angeles Clippers, senza Chris Paul. Minnesota ha sfruttato al meglio i propri talenti, con Karl-Anthony Towns che ha messo a referto 37 punti e 12 rimbalzi, supportato da un Andrew Wiggins a quota 27 punti.

Tutti i risultati della notte:

Minnesota Timberwolves 104–101 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 103–118 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 95–99 Miami Heat

Washington Wizards 113–110 New York Knicks

Denver Nuggets 104–118 San Antonio Spurs