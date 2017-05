I risultati della notte: LeBron James trascina i Cavs, San Antonio va sul 2-1 contro i Rockets

Due le partite disputate nella notte NBA dei playoff 2017. Cleveland conferma la sua supremazia nella serie con Toronto imponendosi 115-94 all’Air Canada Center e allungando la sua striscia positiva (3-0). Manco a dirlo l’uomo del match tra le fila dei Cavaliers è stato lui, “Il Prescelto”, LeBron James. 35 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per il fenomeno stelle e strisce entrato ancor di più nella storia della Lega americana: +240 punti, +50 rimbalzi, +50 assist nelle prime 7 partite di questa fase. Una prestazione illegale con 9/16 al tiro 15/16 ai liberi ed una prova di insieme di una qualità abbinata alla fisicità da far spavento. Partita equilibrata nei primi tre quarti nei quali spicca il 28 a 21 per i Raptors del secondo. E’ infatti uno straordinario DeMar DeRozan da 37 punti (career-high nei playoff), 2 rimbalzi e 3 assist a tenere a galla le sorti della franchigia canadese. Nell’ultima frazione sale in cattedra, però, LeBron e con 13 punti di parziale consente ai Cavs di volare ad un passo dalla finale di conference.

Nel derby texano tra San Antonio e Houston sono gli Spurs ad avere la meglio 103-92 andando avanti nella serie 2-1. E’ una doppia doppia di Kawhi Leonard (26 punti e 10 rimbalzi) ed un match sontuoso di LaMarcus Aldridge (26 punti, 7 rimbalzi,2 assist e 12/20 al tiro) a guidare gli uomini di Gregg Popovich verso la vittoria al Toyota Center. Non sono stati sufficienti i 43 punti del “barba” James Harden ad evitare la capitolazione ai Rockets non intensi in difesa negli ultimi due quarti di partita subendo 60 punti.

I risultati della notte:

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 115-94 (serie 3-0)

San Antonio Spurs – Houston Rockets 103-92 (serie 2-1)