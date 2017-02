I risultati della notte: Leonard trascina gli Spurs, perdono gli italiani

Nella notte italiana si sono disputate sei partite Nba valide per la giornata di martedì 31 gennaio. Andiamo a vedere i risultati e le migliori prestazioni della lega più spettacolare del mondo.

Nel big match di giornata i San Antonio Spurs hanno sconfitto gli Oklahoma City Thunder, aiutati da una prestazione da 36 punti di Kawhi Leonard, miglior marcatore dell’intera serata americana. La formazione texana ha preso margine sin dal primo quarto, ma Russell Westbrook e compagni sono rientrati nella terza frazione di gioco: gli Spurs, vincitori del titolo nel 2014 per l’ultima volta, hanno reagito e si sono riportati al comando per chiudere 108-94. Westbrook, pur senza arrivare alla tripla doppia, ha fornito una prestazione da 27 punti, 6 rimbalzi e 14 assist, mentre Leonard si è spinto a 36+8+4. Bene, in casa Spurs, anche LaMarcus Aldridge, con 25 punti.

Nonostante abbiano già subito molte più sconfitte, gli Houston Rockets provano a tenere il passo con una vittoria sui Sacramento Kings che li tien comodamente al terzo posto ad ovest dietro i Golden State Warriors e gli stessi Spurs, che però sembrano inarrivabili. Nel 105-83 non è servito neanche il solito James Harden da Mvp, mentre Ryan Anderson ha segnato 25 punti con 11 rimbalzi all’attivo.

I Toronto Raptors, secondi in classifica a Est dietro i Cavaliers e di fatto appaiati ai Boston Celtics, hanno avuto bisogno dell’overtime per imporsi sui New Orleans Pelicans con il punteggio tiratissimo di 108-106. Privi di DeMar DeRozan si sono aggrappati a Kyle Lowry, che grazie a 33 punti e 10 assist è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle e a ottenere una vittoria di peso. Nei Pelicans 18 punti e 17 rimbalzi per Davis, mentre Holiday ha segnato 30 punti. I Washington Wizards, invece, si sono imposti 117-101 sui New York Knicks: Bradley Beal è stato il miglior marcatore con 28 punti, mentre Carmelo Anthony per i Knicks si è fermato a 26.

Doppia sconfitta, purtroppo, per gli italiani. I Charlotte Hornets di Marco Belinelli (6 punti, 1r e 1a) hanno perso piuttosto nettamente contro i Portland Trail Blazers, e l’azzurro in 23 minuti sul terreno di gioco non è riuscito a invertire la rotta che ha condotto al 115-98. I Denver Nuggets, invece, si sono arresi 120-116 allo Staples Center di Los Angeles contro i Lakers, che hanno trovato 23 punti in Nick Young e 22 in D’Angelo Russell. Danilo Gallinari ha messo a referto 17 punti con 7/7 ai liberi e un discreto 41% dal campo.

Tutti i risultati di martedì 31 gennaio:

Washington Wizards 117-101 New York Knicks

New Orleans Pelicans 106 – 108 Toronto Raptors dopo un supplementare

Sacramento Kings 83 – 105 Houston Rockets

Oklahoma City Thunder 94 – 108 San Antonio Spurs

Charlotte Hornets 98 – 115 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 116 – 120 Los Angeles Lakers