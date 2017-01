I risultati della notte: Miami manda ko i Rockets, Leonard super per gli Spurs

Sorprese e colpi di scena caratterizzano la notte NBA. Fa rumore il tonfo degli Houston Rockets, che sprofondano 109-103 all’AmericanAirlines Arena contro i Miami Heat sotto i colpi di uno straordinario Goran Dragic, autore di 21 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, e di Hassan Whiteside, straripante sotto canestro con 14 punti e 15 rimbalzi all’attivo. Non basta in casa Rockets l’ennesima incredibile tripla doppia di James Harden, che da solo prova a tenere in partita i suoi, mettendo a referto 40 punti, 10 assist e 12 rimbalzi ma facendo segnare appena il 40% dal campo (12/30), uno score non all’altezza del suo enorme talento, frutto anche della scarsa vena dei suoi compagni, apparsi tutti in serata no sul parquet di Miami.

I San Antonio Spurs ne approfittano così per consolidare la seconda posizione nella Western Conference grazie ad una prova fenomenale di Kawhi Leonard, autentico trascinatore dei suoi in occasione della vittoria per 122-114 contro i Minnesota Timberwolves. Leonard si rende autore di 34 punti messi a segno con percentuali aliene (70% dal campo, 12/17), ma anche LaMarcus Aldridge è in serata di grazia (29 punti) e risponde alla prova maiuscola del suo diretto avversario Karl-Anthony Towns (27 punti e 16 rimbalzi).

Una tripla nei secondi finali da parte di Wesley Matthews regala ai Dallas Mavericks la vittoria per 98-99 sul campo dei Chicago Bulls, un successo clamoroso in cui c’è anche lo zampino di Dirk Nowitzki, autore di 10 punti e 10 rimbalzi. Spiccano anche le ottime prove di Harrison Barnes (20 punti) e Seth Curry (18 punti), mentre tra le fila dei Bulls si distinguono soltanto Jimmy Butler, autore di 24 punti, e Robin Lopez, che ne mette a referto 21.

Reca il marchio di DeMar DeRozan (36 punti, 11 rimbalzi e 6 assist) e di Cory Joseph (33 punti con 15/22 dal campo) l’importante successo dei Toronto Raptors per 119-109 sul campo dei Brooklyn Nets, a cui non bastano i 28 punti e gli 8 rimbalzi di Brook Lopez per avere la meglio sulla seconda forza della Eastern Conference.

Un buon Danilo Gallinari (14 punti, 5 rimbalzi, 6 assist) contrbuisce al successo dei Denver Nuggets sul campo dei Los Angeles Lakers (121-127) nella serata di grazia di Nikola Jokic, auotre di 29 punti e 15 rimbalzi.

