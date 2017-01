I risultati della notte: perdono Golden State e Cleveland

Tante sconfitte nelle zone alte della classifica hanno segnato le nove partite valide per la regular season Nba di lunedì 23 gennaio 2017. Andiamo a vedere cosa è successo nella notte italiana.

Hanno perso sia i Golden State Warriors che i Cleveland Cavaliers, rispettivamente leader in classifica a Ovest e a Est. Curry e compagni si sono arresi ai Miami Heat, non certo irresistibili in questa stagione, con il punteggio di 105-102. 33 punti per Dion Waiters, che ha segnato anche il canestro decisivo, mentre il top scorer per Gsw è stato Kevin Durant con 27 punti a referto.

Discorso simile per Cleveland, sconfitta dai New Orleans Pelicans privi di Anthony Davis. Non sono bastati i 49 punti di Irving, i 22 e 16 rimbalzi di Love o la tripla doppia (26+10+12) di LeBron James, che hanno fissato il punteggio sul 124-122 finale. Colpaccio anche dei Milwaukee Bucks, che grazie a ottime performance dei talenti Jabari Parker e Giannis Antetokounmpo sono riusciti a prevalere sugli Houston Rockets di un James Harden comunque arrivato a sfiorare la tripla doppia.

Hanno vinto in maniera piuttosto agevole i Los Angeles Clippers e i San Antonio Spurs rispettivamente contro Atlanta Hawks e Brooklyn Nets. Agli Oklahoma City Thunder è servita una tripla doppia e il canestro della vittoria di Russell Westbrook (38+10+10) per imporsi contro gli Utah Jazz 97-95.

Prova positiva per l’azzurro Marco Belinelli, che ha segnato 18 punti in 28 minuti nella sconfitta dei Charlotte Hornets contro i Washington Wizards.

I risultati della notte

Washington Wizards 109 – 99 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 112 – 86 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 115 – 105 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 102 – 105 Miami Heat

Sacramento Kings 109 – 104 Detroit Pistons

Houston Rockets 114 – 127 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 122 – 124 New Orleans Pelicans

New York Knicks 109 – 103 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 97 – 95 Utah Jazz