I risultati della notte: Russell Westbrook ancora in tripla doppia. Vince Belinelli

Ben quattordici i match giocatesi nella notte italiana, validi per la regular season di NBA.

A Boston, continua a fare la voce grossa il solito Russell Westbrook che, stanotte, con la sua 14esima tripla doppia stagionale trascina al successo i suoi Thunder 117-112 contro i Celtics: 45 punti, 11 rimbalzi e 11 assist il tabellino personale del playmaker di OCK. Prestazione sontuosa, a cui ha cercato di rispondere, dall’altra parte, Isaiah Thomas che si è fermato a 34, 2, 10. Vincono anche i campioni di Cleveland, 119-99 contro dei Brooklyn Nets incapaci di contrastare la forza degli avversari, che già al termine del primo quarto conducevano 29-15. Solida prova di gruppo dei Cavs con tre doppie doppie (realizzate da Kyrie Irving, Kevin Love e Tristan Thompson) a ci si aggiungono i 19 punti messi a referto da LeBron James, top scorer dell’incontro. Al gruppo delle squadre vittoriose, si aggiunge anche Golden State che ha battuto 119-113 i Detroit Pistons in un match in cui si sono particolarmente esaltati Kevin Durant (con 32 punti a referto) e Steph Curry (25 punti).

Continua il momento difficile dei Los Angeles Lakers, ancora una volta sconfitti: 109-90 il risultato finale maturato in favore di Orlando. Decisivo per i Magic Elfrid Payton grazie a 25 punti, 3 rimbalzi e 9 assist. Per quanto riguarda i due italiani militanti in NBA, invece, può sorridere Marco Belinelli (soltanto 7′ per lui sul parquet) vittorioso con i suoi Charlotte Hornets 103-91 contro i Chicago Bulls. Non altrettanto può fare Danilo Gallinari: a Denver, i Nuggets sono stati sconfitti di misura 109-108 dagli Atlanta Hawks, nonostante i 21 punti e 11 rimbalzi messi a segno dall’azzurro di Sant’Angelo Lodigiano.

Arriva il successo anche per i Memphis Grizzlies, abili a prendere il largo nella seconda frazione di gioco (parziale di 29-18) e agguantare la vittoria per 115-109 contro gli Houston Rockets. Sul versante Grizzlies, buona prova per Mike Conley, a segno con 24 punti, mentre dall’altra parte 31 punti e 7 rimbalzi per Ryan Anderson. Non si fermano i San Antonio Spurs che, orfani di Tony Parker e Pau Gasol, stanotte hanno battuto 110-90 i Portland Trail Blazers grazie soprattutto ai 33 punti realizzati da Kawhi Leonard. Successi anche per Milwaukee, New Orleans, Sacramento, Toronto, Phoenix e Dallas.

RISULTATI

Chicago Bulls – Charlotte Hornets 91-103

L.A. Lakers – Orlando Magic 90-109

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 99-119

Oklahoma City Thunder – Boston Celtics 117-112

Golden State Warriors – Detroit Pistons 119-113

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 96-123

Houston Rockets – Memphis Grizzlies 109-115

Miami Heat – New Orleans Pelicans 87-91

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 109-105

Atlanta Hawks – Denver Nuggets 109-108

Toronto Raptors – Utah Jazz 104-98

Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 116-123

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 110-90

Dallas Mavericks – L.A. Clippers 90-88