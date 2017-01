I risultati della notte: San Antonio ko ad Atlanta, Toronto passa con i Lakers

Cadono dopo un tempo supplementare i San Antonio Spurs, sconfitti 114-112 dagli Atlanta Hawks. Protagonista del match Tim Hardaway Jr con i suoi 29 punti e la tripla nel finale dell’ultimo quarto che ha portato la sfida all’overtime. In casa Hawks da segnalare anche le doppie doppie di Paul Milsap (32 punti e 13 rimbalzi) e Dennis Schroder (16 punti e 10 assist). A San Antonio non bastano i 27 punti e 13 rimbalzi di LaMarcus Aldridge e i 22 punti di Tony Parker.

Continua a segnare tantissimo l’attacco dei Toronto Raptors, che superano i Los Angeles Lakers 123-114. I canadesi sono trascinati da Kyle Lowry (41 punti) e DeMar DeRozan (31 punti), che insieme segnano più della metà dei punti realizzati dall’intera squadra. In casa Lakers buona prova per D’Angelo Russell, che chiude con 28 punti, 4 rimbalzi e 5 assist a referto.

Il career high di CJ McCollum da 43 punti è decisivo per i Portland Trail Blazers per espugnare il campo dei Minnesota Timberwolves (95-89). Seconda vittoria di fila per gli Indiana Pacers, che entrano in zona playoff dopo aver sconfitto gli Orlando Magic 117-104 (23 punti e 12 rimbalzi per Myles Turner). Vincono anche i Detroit Pistons in trasferta sui Miami Heat 107-98 grazie soprattutto alla doppia doppia da 25 punti e 18 rimbalzi di Andre Drummond.

Questo il riepilogo dei risultati:

Atlanta Hawks–San Antonio Spurs 114-112 d.t.s

Indiana Pacers-Orlando Magic 117-104

Miami Heat–Detroit Pistons 98-107

Minnesota Timberwolves–Portland Trail Blazers 89-95

Los Angeles Lakers–Toronto Raptors 114-123