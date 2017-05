I risultati della notte: San Antonio si riscatta, ma perde Parker

I Cleveland Cavaliers restano imbattuti nei Playoff 2017, vincendo anche gara-2 della semifinale della Eastern Conference contro i Toronto Raptors. Nel 125-103 il grande protagonista è LeBron James, che vive una notte speciale, che lo proietta ancora di più nella storia della NBA. Il nativo di Akron chiuderà il suo match con 39 punti, necessari per superare Kareem Abdul-Jabbar al secondo posto nella graduatoria all-time dei migliori marcatori dei playoff. Adesso davanti a LeBron c’è solo Michael Jordan, che comanda con 5987 punti contro i 5777 di “The King”.

Serata infuocata dalla linea dei tre punti per i campioni in carica, che cominciano la sfida con un incredibile 8/8 dall’arco (18/33 alla fine). James segna quattro triple nel suo incontro ed in questo modo diventa il quarto giocatore nella storia NBA con 300 o più triple nei playoff, dietro solo a Ray Allen (385), Reggie Miller (320) e Manu Ginobili (312).

Tornando al basket giocato, la partita si mette subito in discesa per Cleveland, che alla prima sirena è avanti di dodici punti. Cavs sempre in perfetto controllo e che allungano in maniera definitiva nel terzo quarto, quando costruiscono un parziale di 37-25, che spegne ogni tentativo di rimonta di Toronto. Oltre a James, da segnalare la doppia doppia di Kyrie Irving (22 punti ed 11 assist), mentre ai Raptors non bastano i 20 punti di Kyle Lowry. I canadesi pagano sicuramente la serata negativa di DeMar DeRozan, che segna solo cinque punti in 31 minuti di gioco.

Pronto riscatto per i San Antonio Spurs nella seconda partita della notte NBA. La squadra di Greg Popovich si impone 121-96 sugli Houston Rockets e pareggia immediatamente la serie. Fondamentale per i padroni di casa un Kawhi Leonard da 34 punti, 8 assist e 7 rimbalzi, al quale si aggiunge anche un Tony Parker da 18 punti (prima di farsi male al ginocchio sinistro per non rientrare più; prevista in giornata una risonanza magnetica, ma secondo Popovic questo infortunio "non promette niente di buono" e Parker rischia di aver chiuso qui la sua stagione). Brutta serata al tiro per James Harden, che chiude con 13 punti (ci sono anche 10 assist), ma con 3/17 dal campo. Il migliore in casa Rockets è Ryan Anderson, che mette a referto 18 punti.

Una sfida equilibrata nei primi tre quarti con San Antonio che riesce a mantenersi avanti, ma alla terza sirena i padroni di casa sono avanti solamente di cinque punti. Nell’ultimo quarto, però, gli Spurs fanno la differenza e realizzano un parziale di 33-13 che proietta Leonard e compagni alla vittoria e di conseguenza alla parità nella serie. Adesso ci si trasferisce a Houston, ma la sensazione è quella che possa esserci anche una battaglia di sette partite tra due squadre che possono puntare entrambe alla finale della Western Conference.

Questo il riepilogo dei risultati

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 125-103 (serie 2-0)

San Antonio Spurs – Houston Rockets 121-96 (serie 1-1)