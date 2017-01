I risultati della notte: scricchiolano i Cavs, ko anche a Dallas; Isaiah Thomas trascina i Celtics

Si susseguono a ritmi palpitanti le emozioni nella notte NBA. I Dallas Mavericks, dopo aver espugnato San Antonio, danno continuità al momento d’oro portando a casa lo scalpo dei Cleveland Cavaliers, sconfitti 104-97 all’American Airlines Center grazie alle prestazioni superbe di Harrison Barnes, autore di 24 punti e 11 rimbalzi, e Wesley Matthews, che mette a referto 21 punti. Ottimi riscontri arrivano anche da Dirk Nowitzki, che si accontenta di 8 punti e 6 rimbalzi ma può vantare un maestoso plus/minus di +24 nella serata trionfale dei suoi Mavs, reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Non basta ai campioni in carica l’ennesima prova di sostanza di LeBron James (23 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) per dar seguito alla striscia positiva di due vittorie e accantonare un periodo di crisi in cui i Cavs sono costretti ad ingoiare il settimo boccone amaro in 11 gare, mettendo persino a rischio il primato nella Eastern Conference.

Alle loro spalle, infatti, incalzano i Boston Celtics che, dopo aver scavalcato in classifica i Toronto Raptors, portano a casa il 30° successo stagionale, superando 113-109 i Detroit Pistons al termine di un match estremamente equilibrato e deciso dal solito straripante Isaiah Thomas, autore di 41 punti, 24 dei quali in uno strepitoso ultimo quarto con cui vanifica lo strapotere sotto canestro di Andre Drummond (28 punti e 22 rimbalzi). Vittoria al cardiopalma per i Minnesota Timberwolves contro gli Orlando Magic, sconfitti 111-105 all’overtime grazie alle giocate di un fenomenale Andrew Wiggins, capace di realizzare il canestro del 98-98 a 10 secondi dalla fine e di mettere a referto 27 punti con 10/21 dal campo, supportato da un grande Karl-Anthony Towns (23 punti e 12 rimbalzi). Non sono sufficienti in casa Magic i 17 punti e 10 rimbalzi di Serge Ibaka e i 21 punti di Elfrid Payton.

Volano anche i Memphis Grizzlies, che si sbarazzano per 115-96 dei Phoenix Suns, sfruttando la serata perfetta di Mike Conley, che sommerge gli avversari realizzando 38 punti (7/10 da tre), 6 rimbalzi e 9 assist e scavando di fatto un solco insormontabile tra le due squadre. Con 20 punti e 9 assist Goran Dragic trascina i Miami Heat alla vittoria per 104-96 contro i Brooklyn Nets, mentre occorrono 23 punti e 10 rimbalzi a Robert Covington per regalare un sofferto successo (122-119) ai Philadelphia 76ers contro i Sacramento Kings, a cui non bastano i 46 punti e i 15 rimbalzi del solito impressionante DeMarcus Cousins.

Ecco i risultati della notte NBA:

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings 122-119

Miami Heat-Brooklyn Nets 104-96

Boston Celtics-Detroit Pistons 113-109

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic 111-105 OT

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers 104-97

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 96-115