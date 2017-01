I risultati della notte: solito Westbrook, Anthony Davis ne fa 40 al Garden

Solo tre partite nella notte valide per la giornata Nba di lunedì 9 gennaio 2017: non sono mancate, in ogni caso, prestazioni degne di note da parte dei protagonisti della lega più spettacolare del mondo.

Russell Westbrook ha trascinato gli Oklahoma City Thunder alla vittoria sfiorando la tripla doppia e mettendo a referto 21 punti, 9 rimbalzi e 14 assist contro i Chicago Bulls. Il punteggio finale di 109-94 non riesce a descrivere da solo il dominio del numero 0 e compagni, che nell’arco del match sono arrivati ad avere anche più di 20 punti di vantaggio con la squadra dell’Illinois che solo nell’ultimo quarto è riuscita a segnare più punti di Okc.

Netta vittoria anche per i New Orleans Pelicans, che grazie ai 40 punti e 18 rimbalzi della stella Anthony Davis si sono imposti 110-96 sui New York Knicks. I Minnesota Timberwolves, invece, hanno vinto 101-92 sui Dallas Mavericks in una sfida che ha visto contrapposte due squadre nelle retrovie della classifica a Ovest. Prova positiva per Karl-Anthony Towns, autore di 34 punti e 11 rimbalzi.

Tutti i risultati di lunedì 9 gennaio 2017:

New Orleans Pelicans 110–96 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 109–94 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 92–101 Minnesota Timberwolves