I risultati della notte: Spurs di misura a Toronto, ok i Nuggets di Gallinari

Sei le partite valide per la giornata di NBA di martedì 24 gennaio che si sono disputate nella notte italiana. All’Air Canada Center di Toronto successo importante dei San Antonio Spurs 108-106 contro i Raptors guidati dal un ottimo Lemarcus Aldridge (21 punti, 7 rimbalzi e 2 assist), incamerando così il 36° successo stagionale e confermandosi seconda forza della Western Conference alle spalle dei Golden State Warriors. Non sono bastati alla franchigia canadese le ottime prestazioni di Kyle Lowry (30 punti, 5 rimbalzi e 2 assist) e di Terence Ross (21 punti) per evitare la capitolazione interna. Tuttavia la compagine allenata da Dwane Casey è sempre in seconda posizione ad Est dietro ai Clevaland Cavaliers di LeBron James.

Rimanendo sulla costa atlantica pesante sconfitta dei Celtics 123-108 contro i Washington Wizards. Nonostante il solito apporto di uno strepitoso Isaiah Thomas (doppia doppia da 25 punti e 13 assist), Boston è stata sconfitta non riuscendo così a sfruttare il passo falso di Toronto, già menzionato, e subendo il 18° ko dell’annata. Tra le fila della squadra di Scott Brooks grande apporto offensivo fornito da Bradley Beal (31 punti), doppia doppia per Markieff Morris (19 punti ed 11 rimbalzi) e Josh Wall da 27 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Una prova di grande solidità offerta dalla franchigia del New Jersey che rafforza la propria posizione nella Eastern Conference in ottica playoff essendo posizionata in quinta piazza.

Guardando alla graduatoria dell’Ovest pesante sconfitta dei Los Angeles Clippers superati da Philadelephia 110-121. Allo Wells Fargo Center i californiani, seppur trascinati da un Jamal Crawford ispiratissimo (27 punti) e da un DeAndre Jordan pazzesco sotto i tabelloni (20 rimbalzi), hanno dovuto inchinarsi agli avversari impressionanti per la grande prova collettiva offerta: ben sei giocatori in doppia cifra e Nerlens Noel (19 punti, 8 rimbalzi e 5 assist) a spiccare. Clippers che restano sempre in quarta piazza nella classifica generale anche se sensibilmente distanziati dalla terza degli Houston Rockets mentre la compagine della città di Rocky Balboa, con il 16° successo stagionale, respira anche se la top8 è distante anni luce.

Sempre sulla costa occidentale, vittoria dei Nuggets (103-93) di Danilo Gallinari (11 punti, 3 rimbalzi e 2 assist) contro Utah al Pepsi Center. Protagonista dell’incontro Nikola Jokic (doppia doppia da 23 punti, 11 rimbalzi e 6 assist) che ha consentito a Denver di restare attaccata all’ultimo posto utile per guadagnarsi la fase ad eliminazione diretta ed essere tra le migliori squadre della Lega. Jazz che invece incamerano la diciassettesima sconfitta dell’annata non approfittando dello stop dei Clippers.

All’Amway Center di Orlando, Chicago centra il bersaglio grosso (100-92) sempre grazie a Dwayne Wade (21 punti, 7 rimbalzi e 3 assist), coadiuvato dall’onnipresente Jimmy Butler (20 punti, 8 rimbalzi e 4 assist). Con questo risultato i Bulls conservano l’ultima posizione utile per i playoff mentre i Magic rimangono nei bassi fondi della Eastern Conference. A chiosa vittoria all’ultimo respiro di Minnesota contro i Suns (112-111) e da sottolineare la grande partita disputata da Andrew Wiggins (31 punti) e la sapiente regia di Ricky Rubio (10 assist).

I risultati della notte

San Antonio Spurs – Toronto Raptors 108-106

Los Angeles Clippers – Philadelphia 76ers 110-121

Boston Celtics – Washington Wizards 108-123

Chicago Bulls – Orlando Magic 100-92

Utah Jazz – Denver Nuggets 93-103

Minnesota Timberwolves- Phoenix Suns 112-111