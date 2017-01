I risultati della notte: super Harden fa volare Houston. Vince Golden State, cade Cleveland

Sono nove le partite nella notte NBA. Sconfitta per i campioni in carica di Cleveland, che cadono sul campo degli Utah Jazz per 100-92. Ottima prestazione tra i padroni di casa per Gordon Hyward, che mette a referto 28 punti e 9 rimbalzi, mentre in casa Cavs non bastano i 29 punti, 6 rimbalzi e 5 assist di LeBron James.

Vincono, invece, i Golden State Warriors che superano alla Oracle Arena i Miami Heat per 107-95. Steph Curry chiude con 24 punti, 8 rimbalzi e 9 assist e poi si aggiunge Kevin Durant con la quasi doppia doppia da 28 punti e 8 rimbalzi. Tra le fila degli ospiti da segnalare i 28 punti e 20 rimbalzi di un ottimo Hassan Whiteside.

Non si fermano più gli Houston Rockets, che ottengono la nona vittoria consecutiva, superando 121-114 gli Charlotte Hornets. Assoluto protagonista il solito James Harden, che fa registrare la sua 20esima tripla doppia, mettendo a referto 40 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. In casa Hornets buona prova di Marco Belinelli, che chiude con 15 punti, 3 rimbalzi e 6 assist in 28 minuti di gioco.

Con questo successo la squadra di Mike D’Antoni attacca sempre di più il secondo posto ad ovest dei San Antonio Spurs, che vengono sconfitti in casa dai Milwaukee Bucks 109-107, nonostante un Giannis Antetokounmpo da zero punti in solo nove minuti di utilizzo. Decisivi i 28 punti di un ritrovato Michael Beasley, mentre agli Spurs non bastano i 30 punti di Kawhi Leonard.

Un DeMar DeRozan da 41 punti e 13 rimbalzi è l’assoluto protagonista della vittoria dei Toronto Raptors contro i Boston Celticc. I canadesi si impongono 114-106 e consolidano la loro seconda piazza ad est. Restando sempre nella stessa conference successi per Atlanta e Washington, che supera rispettivamente Brooklyn (117-97) e Chicago (101-99).

Crollano in casa i Los Angeles Lakers, che vengono demoliti 108-87 dai Portland Trail Blazers (McCollum 25 punti). La doppia doppia di DeMarcus Cousins (24 punti e 13 rimbalzi) è invece decisiva per i Sacramento Kings, che superano 100-94 i Detroit Pistons.

I risultati della notte:

Washington Wizards – Chicago Bulls 101-99

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 97-117

Toronto Raptors – Boston Celtics 114-106

Houston Rockets – Charlotte Hornets 121-114

San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks 107-109

Utah Jazz – Cleveland Cavaliers 100-92

Golden State Warriors – Miami Heat 107-95

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 87-108

Sacramento Kings – Detroit Pistons 100-94