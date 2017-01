I risultati della notte: terza tripla doppia di fila per Harden, Cleveland e Warriors ok

Non steccano i detentori del titolo, i Cleveland Cavaliers, che ottengono un prezioso successo casalingo ai danni dei New Orleans Pelicans per 90-82, complici soprattutto le ottime prestazioni di Lebron James (26 p.) e Kevin Love (doppia doppia da 12 p. e 11 r.) che hanno sopperito nel migliore dei modi all’assenza di Kyrie Irving, tenuto a riposo a causa di un fastidio al ginocchio destro. Dall’altro lato, non sono bastati i 20 punti e 17 rimbalzi del solito Anthony Davis, sempre più predicatore nel deserto in una squadra che fatica tremendamente a trovargli un buon supporting cast.

Nulla da fare per i Denver Nuggets di Danilo Gallinari, sconfitti dai Golden State Warriors per 127-119 alla Oracle Arena, nonostante il contributo dell’azzurro autore di 19 punti e 8 rimbalzi in 32 minuti di impiego. A fare la differenza, come al solito, è stato il magnifico trio Durant-Curry-Thompson protagonisti con 68 punti complessivi, anche se non bisogna dimenticare la leadership offerta da uno strepitoso Draymond Green il quale ha chiuso addirittura in tripla doppia (15 p., 10 rimb., 13 ass.).

Prosegue senza intoppi la marcia degli Houston Rockets, guidati ancora una volta da un sontuoso James Harden nella vittoria interna contro i temibili Washington Wizards. Il Barba ha realizzato una tripla doppia (la terza consecutiva) da 23 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist, coadiuvato perfettamente da un ispiratissimo Eric Gordon autore di 31 punti, mentre agli uomini di Brooks non sono bastati i 45 punti in tandem di Bradley Beal e John Wall. Trionfi anche per i Los Angeles Clippers, privi di Chris Paul, contro i Phoenix Suns sempre più in difficoltà, e per i Chicago Bulls, che sfruttano l’incredibile vena offensiva di un Jimmy Butler ad un solo punto dall’eguagliare il suo career high con 52 punti e 12 rimbalzi per avere la meglio sugli Charlotte Hornets (Belinelli ancora assente a causa dell’infortunio).

Tonfo inatteso, infine, quello occorso agli Oklahoma City Thunder sorpresi in trasferta dai Milwaukee Bucks, una realtà sempre più crescente all’interno di questa lega spinta dai 26 punti e 10 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, da molti considerato come l’erede di Kevin Garnett. A nulla è servita la performance di un encomiabile Russell Westbrook (30 p.), assistito da un ottimo Steven Adams (20 p.) che ha contribuito su entrambi i lati del campo.

Ecco il quadro completo dei risultati della notte:

Oklahoma City Thunder–Milwaukee Bucks 94-98

New Orleans Pelicans–Cleveland Cavaliers 82-90

Utah Jazz–Brooklyn Nets 101-89

Orlando Magic–New York Knicks 115-103

Charlotte Hornets–Chicago Bulls 111-118

Washington Wizards–Houston Rockets 91-101

Phoenix Suns–Los Angeles Clippers 98-109

Denver Nuggets–Golden State Warriors 119-127