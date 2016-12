I risultati della notte: tonfo Cleveland senza Lebron, ok Houston e Chicago

Tonfo inatteso per i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers, che privi di Lebron James (tenuto a riposo in via precauzionale) si arrendono per 106-90 in casa dei Detroit Pistons, bravi ad approfittare della scarsa vena degli uomini allenati da Lue, reduci appena 24 ore prima dal successo nel big match contro i Golden State Warriors. Agli ospiti non sono bastati i 18 punti messi a referto da Kyrie Irving, mentre per i padroni di casa da segnalare le prestazioni di Tobias Harris (21 p.) e Andre Drummond, autore di una doppia doppia da 11 punti e 17 rimbalzi.

Continua senza intoppi la marcia degli Houston Rockets, che superano i Phoenix Suns tra le mura amiche del Toyota Center grazie ai 32 punti e 12 assist del solito James Harden, sempre più candidato al titolo di MVP alla fine della stagione. 23 punti e 11 rimbalzi di un sontuoso Danilo Gallinari trascinano i Denver Nuggets alla vittoria contro i Los Angeles Clippers, incapaci di trovare il giusto ritmo nel corso della sfida e condizionati dall’assenza di Chris Paul, fermo per una distorsione al ginocchio sinistro.

Non è invece sceso in campo per infortunio l’altro italiano Marco Belinelli, il quale ha potuto soltanto assistere alla disfatta dei suoi Charlotte Hornets, beffati proprio al fotofinish dai Brooklyn Nets, sospinti dai 26 punti di un ispirato Bogdanovic. Tornano a sorridere invece i Chicago Bulls, autori finalmente di una performance continua grazie alla quale si impongono per 90-85 al cospetto degli Indiana Pacers, anche se a guidare i padroni di casa ci ha pensato la solida serata dell’eterno Wade, protagonista con 21 punti in 32 minuti. Bene anche Toronto, che fatica un pochino più del previsto prima di avere la meglio su Portland, ma alla fine i canadesi riescono a sbrogliare la situazione grazie al duo DeRozan-Lowry, autori di 47 punti in tandem.

Ecco il quadro completo dei risultati della notte:

Milwaukee Bucks – Washington Wizards 102-107

Memphis Grizzlies – Orlando Magic 102-112

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 118-120

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 90-106

Indiana Pacers – Chicago Bulls 85-90

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 104-111

Phoenix Suns – Houston Rockets 115-131

Atlanta Hawks – Minnesota Timberwolves 90-104

Toronto Raptors – Portland Trailblazers 95-91

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers 106-102

Philadelphia 76ers – Sacramento Kings 100-102

